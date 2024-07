Tony Effe stuzzica Giulia De Lellis: la dedica social sospetta

Sempre più “complici” Tony Effe e Giulia De Lellis. Qualche giorno fa, i due sono stati paparazzati insieme dai fotografi di Chi mentre erano a cena insieme a Napoli. Sebbene entrambi facciano parte dello stesso gruppo di amicizie da tempo, quest’uscita ha fatto partire le prime voci di un possibile flirt. Ebbene, ieri, 30 giugno, Tony e Giulia si sono rincontrati al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Presente anche lo storico ex fidanzato della De Lellis, Andrea Damante, con il quale però pare ci siano state pochissime interazioni.

I fan dei Damellis, che aspettavano da tempo questa “reunion”, sono infatti rimasti delusi. I due ex fidanzati non hanno avuto grandi contatti durante la cerimonia, ad eccezione di un video dove si vede l’ex corteggiatrice fare una foto ad Andrea e lo sposo, Ignazio Moser. Al contrario, la De Lellis pare aver passato la maggior parte della serata in compagnia proprio di Tony Effe ed è stato anche beccata mentre indossava la sua giacca. Inoltre, è uscito un video in cui si vedere Giulia cantare ‘Gli ostacoli del cuore’ di Elisa, mentre guarda il rapper esibirsi con la stessa canzone davanti a tutti gli invitati alla festa.

Da lì, i rumors su una frequentazione tra di loro sono decisamente aumentate e in tanti sono convinti che i due stiano uscendo insieme. A tal proposito, poco fa, Tony Effe ha pubblicato una storia che sembra essere proprio una piccata ‘provocazione‘ per Giulia De Lellis. Il rapper romano ha condiviso un video in cui canta proprio “Gli ostacoli del cuore” mentre è in macchina. Chiaramente, la voce di “Sesso e samba” sarà ben consapevole dei recenti gossip, motivo per il quale risulta difficile credere che il video sia una semplice coincidenza.

Ad ogni modo, i più informati sostengono che il loro sia solo un flirt leggero, senza intenzioni di costruire una storia seria da entrambe le parti. L’influencer si è lasciata da circa 6 mesi con l’ex fidanzato Carlo Gussalli Beretta e, ad oggi, non starebbe cercando ancora una relazione. Dopo la rottura con l’imprenditore, ha frequentato brevemente Giano Del Bufalo, con cui le cose non sono finite affatto bene. A questo punto, non resta che attendere per scoprire cosa succederà tra di loro.