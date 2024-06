Flirt De Lellis-Del Bufalo fa discutere: lui stufo “lasciatemi in pace”

E’ già da diverso tempo ormai che si parla di una frequentazione tra l’influencer Giulia De Lellis e l’antiquario e gallerista Giano Del Bufalo. I due, se in un primo momento cercavano di nascondersi, sono adesso usciti finalmente allo scoperto. Nonostante questo alcune recenti dichiarazioni di lei sembrano aver un po’ smontato l’idea della storia d’amore che i fan della coppia si erano fatti. Proprio in merito a ciò una follower di Giano gli ha scritto un messaggio sui social che ha fatto un po’ spazientire l’antiquario. Capiamo meglio cosa è successo e come ha risposto lui.

E’ ormai da qualche mese che si parla di una frequentazione tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. Inizialmente i due hanno vissuto la loro storia in gran segreto ma poi sono usciti allo scoperto. La coppia è stata paparazzata per la prima volta all’uscita di un supermercato, vestiti con abiti casual. Dopo essere stati immortalati Giulia e Giano hanno anche commentato gli scatti con fare ironico, scrivendo “Volevamo fare la spesa in ciabatte come le rockstar”. La conferma di una frequentazione è arrivata poi attraverso alcune storie pubblicate dalla sorella di lui, Diana Del Bufalo, in cui l’influencer e l’antiquario apparivano insieme. Inoltre i due sono andati a fare una gita in moto insieme a Nemi.

Raccontata così sembra una storia idilliaca, tuttavia alcune dichiarazioni fatte da De Lellis a La Repubblica hanno un po’ smontato le aspettative dei loro fan a riguardo.

Di seguito le parole dell’influencer al quotidiano:

Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me.

Giano Del Bufalo non ha commentato nell’immediato, tuttavia nel rispondere ad una sua fan pare abbia indirettamente risposto anche alle parole di De Lellis. L’antiquario ha difatti recentemente ricevuto un messaggio da parte di una sua follower proprio relativo alle dichiarazioni rilasciate da Giulia a La Repubblica. Nello specifico la ragazza ha supposto che Giano non sia felice.

Qui di seguito il messaggio ricevuto da Del Bufalo:

Io ti avrei amato, la tua maledizione sarà non esserlo. Ti auguro di provare un po’ di felicità.

La replica di lui non ha tardato ad arrivare e, spazientito, il romano ci ha tenuto a precisare che è felice così e che devono lasciarlo in pace.

Questa la sua risposta:

Sono molto felice e mi amano tante persone fortunatamente, lasciatemi stare per favore.

L’antiquario ha poi pubblicato uno screenshot della conversazione nelle storie di Instagram: