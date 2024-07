Arisa, il nuovo fidanzato è il noto collega Walter Ricci: foto e dettagli

Arisa, al secolo Rosalba Pippa (41 anni), ha ritrovato l’amore e si è fidanzata. Ad annunciarlo è stata lei stessa, attraverso la pubblicazione su Instagram di un romantico e dolce album fotografico tramite cui ha presentato il suo nuovo compagno. Trattasi di un suo collega, il musicista jazz Walter Ricci, 35 anni e di origini napoletane. L’autrice de La Notte ha impreziosito la lieta notizia con una dedica artistica, ricevendo una miriade di reazioni da parte dei fan che l’hanno ricoperta di congratulazioni e in bocca al lupo.

Arisa presenta il nuovo compagno Walter Ricci

Scatti, video e una fotografia con scritto “Mi piace pensare al vento che asciuga gli occhi mentre la nostalgia ti dà un bacio. Siamo clandestini del tempo rubato destinati al destino”. Questo il sunto dell’album con cui Arisa ha reso noto di aver cominciato una nuova relazione sentimentale. L’ultima love story risaliva al 2022 e la vide protagonista per qualche mese con il danzatore Vito Coppola, suo partner e maestro nel talent show di Rai Uno Ballando con le Stelle. Ora nel cuore della cantante c’è Walter Ricci.

“Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste – ha scritto la musicista a corredo del post -. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza. Stasera all’ex base nato di Bagnoli la gioia canta e suona come Dio. Accorrete numerosi voi, perché io non potrò esserci. C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica. Buona giornata”.

Tantissimi i fan che hanno scritto alla loro beniamina sostenendo che con Ricci formi una bellissima coppia. Dolcissima Simona Ventura che ha sottolineato di essere felice per i due cantanti.

Chi è Walter Ricci, il nuovo fidanzato di Arisa

Nato a Napoli nel 1989, Walter Ricci ha amato la musica fin da piccolo. In particolare si è appassionato moltissimo al genere jazz. Nel 2006 ha ottenuto il “Premio Nazionale Massimo Urbani” e ha cominciato la sua carriera da jazzista, spaziando anche sul versante pop.

Nel 2009 lo si è visto per la prima volta in tv: è stato il vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso a Domenica In. Nel corso della sua carriera ha suonato con alcuni big della musica mondiale, tra cui Dedè Ceccarelli, batterista che ha collaborato addirittura con Ray Charles.

L’artista è attivo anche sui social. Su Instagram ha un seguito non indifferente: a interessarsi a lui ci sono più di 44 mila utenti. Il profilo lo usa per lo più per sponsorizzare la sua musica e i suoi impegni, alcuni dei quali all’estero.