Arisa devastata dalla storia con Vito Coppola: frecciatine e dolori

Arisa delusa dall’amore. La cantante credeva molto nella sua ultima relazione, quella con Vito Coppola sbocciata dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Tra una lite e una riappacificazione i due hanno vissuto un rapporto altalenante per mesi fino alla rottura definitiva. Rottura che ha segnato profondamente Rosalba Pippa, che ha annunciato sulle pagine del settimanale Oggi di non voler più avere fidanzati, flirt o liaison.

“Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato”, ha dichiarato Arisa, che sta per compiere 40 anni e a breve tornerà ad Amici di Maria De Filippi dopo l’ultimo anno trascorso su Rai Uno, prima a Ballando con le Stelle e poi a Il Cantante Mascherato.

Arisa ha spiegato di non voler più soffrire e non ha potuto fare a meno di lanciare qualche frecciatina al suo ormai ex Vito Coppola, più giovane di dieci anni:

“Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”

Di recente Arisa ha anche confidato di aver perso molti chili a causa dell’ultima delusione d’amore. Intanto Vito Coppola sta per lasciare l’Italia: è stato scelto come protagonista della prossima edizione inglese di Ballando con le Stelle.

Un impegno prestigioso per il 30enne, che potrebbe cambiare la sua vita come già accaduto nella versione italiana. Dopo un solo anno di balli e performance Coppola è infatti entrato nel cuore dei telespettatori.

Chi è Vito Coppola

Vito Coppola è un ballerino di 30 anni, nato e cresciuto in Campania, più precisamente ad Eboli. Vanta ben tredici vittorie assolute nella danza latina in giro per il mondo: Repubblica Ceca, Filippine, Bulgaria, Italia e molti altri paesi ancora. Nell’autunno 2021 è avvenuto il debutto di Vito nella versione italiana di Ballando con le Stelle.

Nel passato amoroso di Vito una storia importante con Valentina, studentessa e influencer di Eboli. I due si sono amati per sette anni, con tanto di convivenza: nel 2021 hanno deciso di dividere le loro strade. Oggi hanno mantenuto uno splendido rapporto d’amicizia.

Vito Coppola – padre ballerino e madre ginnasta che ha poi aperto un negozio di estetica – è laureato in Scienze motorie. Sono stati i genitori a consigliare al ragazzo di costruirsi un piano B alternativo alla danza.