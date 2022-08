Arisa, forte dimagrimento: “Vi dico come ho fatto e cos’è successo”

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, negli ultimi mesi è dimagrita parecchio. A certificarlo una miriade di fotografie. Intervistata dal Corriere della Sera, la cantante ha spiegato cosa c’è dietro alla perdita di peso. No, nessuna dieta, nessuna soluzione miracolosa. Semplicemente, almeno questo è ciò che ha assicurato l’artista di “Sincerità”, un’alimentazione più misurata e una pena d’amore assai cocente.

La musicista ha tenuto a precisare che non sta in alcun modo seguendo un percorso ferreo per quel che riguarda il cibo. A colazione cornetto con latte e caffè. “I carboidrati alle due – ha aggiunto -. A cena niente lieviti perché devo cantare. In tour beviamo molta Red Bull”. Oltre a prestare più attenzione al piano alimentare, dietro al dimagrimento si nasconde pure una sofferta delusione sentimentale. Chi l’ha fatta tanto penare?

Arisa preferisce non fare nomi e cognomi, ma l’ultima love story che l’ha vista impegnata, come è noto, l’ha vissuta con Vito Coppola, danzatore conosciuto nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle (i due hanno trionfato nel talent show di Milly Carlucci, svettando sul gradino più alto del podio):

“Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande, sono stata molto male e ho smesso di mangiare. Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni”.

Il dimagrimento è evidente, inutile far finta di nulla. Quando il Corriere della Sera le ha domandato senza troppo girarci attorno se si sia pesata ultimamente, Arisa ha risposto che no, non lo ha fatto: “Non mi peso da un pezzo. Ma sono molto distante dalla palletta simpatica che cantava Sincerità a Sanremo e che pesava 72-75 chili. Però mi piaceva anche quella ragazza”.

Ok, nessuno l’ha seguita, però per perdere così tanti chili, qualcosa deve essere accaduto, oltre alle delusioni d’amore e all’attenzione a tavola. Sicura che nessuno l’abbia aiutata?

“No, non ho bisogno che qualcuno mi segua, non devo stare attenta. Io seguo il mio stato d’animo. Non mi piace bere alcolici, eccedere nel fumo. Un bicchiere di vino rosso lo bevo solo per darmi energia, non amo strafare. Prima avevo un’alimentazione disordinata, fatta di molti dolci, bevande zuccherate”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa e l’amore per i genitori

La cantante al momento è impegnata nel “Ero Romantica Little Summer Tour”. Tante le tappe che la vedono protagonista. Fino al 29 settembre girerà l’Italia in lungo e in largo. L’unica sosta è prevista il 20 agosto, cioè quando taglierà l’importante traguardo dei 40 anni. Tornerà all’ovile, dalla famiglia d’origine. “Festeggerò con i creatori dell’opera: mio padre e mia madre – ha raccontato l’artista -. Mi sono tenuta la serata libera per tornare dai miei in Basilicata. Ci sarà anche mia sorella Sabrina, mentre Isabella, l’altra, sarà in Inghilterra, dove lavora: fa la nutrizionista”.

Ha un desiderio particolare da esprimere quando spegnerà le 40 candeline? Sì, ed è un pensiero denso di altruismo:

“Il più grande è che i miei genitori stiano bene. In questi anni ho dedicato loro davvero pochissimo tempo: quando torni e ti accorgi che ti sei perso tante cose, ti senti uno schifo. Peraltro io non amo stare la telefono e cerco di non trasferire loro i miei reali stati d’animo per non farli preoccupare. Piuttosto preferisco assentarmi: fingere con loro è impossibile”.

Un percorso verso la maturazione e l’accettazione di sé a 360 gradi, come ci si arriva? Arisa ha spiegato che bisogna lavorare tanto su di sé e tanto con gli amici. Lei si è anche fatta dare una mano da una psicologa professionista: “Sono sempre andata in analisi. Io voglio essere un essere umano pazzesco, che cresce fino all’ultimo dei suoi giorni”.