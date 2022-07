Arisa e Vito Coppola si sono lasciati definitivamente: parla il ballerino

Arisa e Vito Coppola non stanno più insieme. Da tempo la loro storia, fatta di parecchi tira e molla, appassiona il pubblico tra paparazzate, baci di fuoco e frecciatine sui social network. Ora pare che la liaison sia arrivata decisamente al capolinea nonostante l’affetto e il sostegno dei tanti telespettatori di Ballando con le Stelle, dove la coppia è stata protagonista dell’edizione 2021.

A dare l’annuncio Vito Coppola, che in un’intervista al settimanale Mio ha chiarito di non avere alcuna storia d’amore con Rosalba Pippa (vero nome di Arisa). Il primo ballerino de Il Cantante Mascherato ha dunque precisato:

“Io e Arisa siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole, non siamo una coppia. Non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme”

Di recente erano apparse su un magazine delle foto che ritraevano Arisa e Vito Coppola in atteggiamenti passionali. Qualcuno aveva addirittura insinuato una prossima convivenza ma a quanto pare la liaison non ha retto alla vita di tutti i giorni. La cantante è quindi di nuovo single dopo aver provato qualcosa di forte per Vito.

Tra l’altro Coppola sta per lasciare l’Italia: è stato scelto come protagonista della prossima edizione inglese di Ballando con le Stelle. Un impegno prestigioso per il 30enne, che potrebbe cambiare la sua vita come già accaduto nella versione italiana. Dopo un solo anno di balli e performance Coppola è infatti entrato nel cuore dei telespettatori.

Chi è Vito Coppola

Vito Coppola è un ballerino di 30 anni, nato e cresciuto in Campania, più precisamente ad Eboli. Vanta ben tredici vittorie assolute nella danza latina in giro per il mondo: Repubblica Ceca, Filippine, Bulgaria, Italia e molti altri paesi ancora. Nell’autunno 2021 è avvenuto il debutto di Vito nella versione italiana di Ballando con le Stelle.

Nel passato amoroso di Vito una storia importante con Valentina, studentessa e influencer di Eboli. I due si sono amati per sette anni, con tanto di convivenza: nel 2021 hanno deciso di dividere le loro strade. Oggi hanno mantenuto uno splendido rapporto d’amicizia.

Vito Coppola – padre ballerino e madre ginnasta che ha poi aperto un negozio di estetica – è laureato in Scienze motorie. Sono stati i genitori a consigliare al ragazzo di costruirsi un piano B alternativo alla danza.