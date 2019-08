Bitter Sweet, anticipazioni dal 5 al 9 agosto: la verità sul matrimonio di Nazli e Ferit

Anticipazioni Bitter Sweet dal 5 al 9 agosto: chi ha ucciso i genitori di Bulut?

Le anticipazioni dal 5 al 9 agosto di Bitter Sweet hanno come protagonisti i genitori di Bulut, Demir e Zeynep, come sapete morti non per un incidente casuale ma a causa di un piano diabolico di Hakan, nonché Ferit e Nazli, che si sposeranno per riprendere con sé il piccolino. Gran parte delle anticipazioni le abbiamo postate nel corso di questo mese: dopo aver scoperto che la macchina dei genitori di Bulut è stata sabotata Ferit ha minacciato Hakan che intanto aveva reagito in maniera furibonda con Demet a causa dell’aborto; a questo punto Hakan studierà un piano ben preciso per depistare la polizia e alla fine riuscirà a farcela mandando in crisi Ferit che in una delle puntate che vedrete in settimana rischierà persino di morire (anche se a fare una brutta fine non sarà lui ma i due che Hakan aveva contattato per insabbiare le prove e uscire pulito dalle indagini).

Bitter Sweet anticipazioni settimanali: il finto matrimonio di Nazli e Ferit, lei rischia la vita

L’ennesima vittoria di Hakan spingerà Ferit a prendere una decisione che Nazli non si sarebbe mai aspettata e che darà il via a una nuova parte della soap opera turca: Aslan chiederà alla ragazza di sposarlo perché solo in questo modo, e cioè organizzando un matrimonio finto, Bulut potrà tornare a casa; dopo che Hakan sarà riuscito a superare le indagini infatti si riprenderà il piccolino e lo userà, tra le altre cose, per ricattare Deniz e appropriarsi di tutta l’azienda. Nazli all’inizio sarà molto scettica e litigherà bruscamente con i genitori, poi accetterà e deciderà di sposarsi alle proprie condizioni, fino a quando Demet non le metterà i bastoni tra le ruote e tenterà di ucciderla in una cella-frigorifero; sarà Deniz a salvarla e dopo averli visti insieme a casa di lui, senza essere stato messo al corrente di tutto ciò che era successo e del motivo per il quale Nazli non aveva potuto presentarsi al matrimonio, Ferit perderà ancor più fiducia nei confronti della ragazza (che però alla fine diventerà a tutti gli effetti sua moglie).

Puntate settimanali dal 5 al 9 agosto Bitter Sweet: cosa succede dopo il matrimonio di Nazli e Ferit

Il matrimonio di Nazli e Ferit manderà su tutte le furie Demet, e scatenerà una forte crisi in Deniz che troverà il coraggio di parlare a cuore aperto a quella che avrebbe voluto diventasse la sua ragazza; vedrete nel corso delle puntate successive a quelle di questa settimana che Deniz sarà forse quello che più di tutti dubiterà del matrimonio di entrambi perché conosce sia Aslan da una vita sia Nazli. Alla fine comunque deciderà di partire con Alya che le starà vicino, al punto da far pensare a tutti a un ritorno di fiamma, in questo momento difficilissimo della sua vita. Trovate qui tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet: si tratta di episodi che riguardano l’intero mese di agosto e che vi consigliamo di leggere molto attentamente perché succederà proprio di tutto!