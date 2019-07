Bitter Sweet anticipazioni, Deniz e Alya tornano insieme? Lui in lacrime per Nazli

Anticipazioni Bitter Sweet, Deniz e Alya di nuovo insieme?

Deniz e Alya torneranno insieme a Bitter Sweet? Le anticipazioni sulla soap opera turca di cui vi parleremo oggi non faranno riferimento a un ritorno di fiamma tra i due ma ciò non significa che nelle prossime puntate non vedremo qualche strano riavvicinamento. Oggi vi parleremo invece di quale sarà la reazione di Deniz all’annuncio del matrimonio di Ferit e Nazli, e soprattutto di come si comporterà Alya quando lo vedrà disperato e in lacrime; il Deniz che conoscerete non sarà il solito ragazzo combattuto e irrequieto ma un uomo che, sconfitto da Ferit e deluso per i suoi sentimenti non ricambiati, si lascerà andare a lacrime amare.

Bitter Sweet anticipazioni, Deniz ferito da Nazli

Deniz inizialmente andrà a parlare a Nazli dicendole che avrebbe voluto essere di più per lei ma che è felice comunque per come la ragazza lo abbia trattato, per avergli permesso di entrare nella sua vita e di innamorarsi: delle parole dolcissime che, ve lo assicuriamo, vi faranno tantissima tenerezza e vi faranno rivalutare completamente questo personaggio che dopo i fatti che hanno coinvolto lui e Demet lo avevano quasi trasformato nel cattivo di turno. Dopo aver parlato con Nazli si vedrà una scena in cui sarà Alya a consolarlo: la ragazza, ancora innamorata di lui, farà il possibile per farlo stare meglio fino ad abbracciarlo ma le sarà sempre più evidente che quello che provava per Nazli Deniz non era un sentimento banale.

Anticipazioni turche Bitter Sweet, il futuri di Alya e Deniz

I due comunque si riavvicineranno, e questo è importante perché Deniz ha sempre trattato male Alya dopo aver capito che per lei non poteva esserci amicizia; il fatto che lei si mostrerà così disponibile e gentile nonostante le sue lacrime fossero per Nazli e non per lei scatenerà reazioni diverse nel “fratello” di Ferit, il cui futuro ci riserverà dei risvolti tutt’altro che attesi. Trovate qui tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet.