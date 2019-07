Bitter Sweet anticipazioni turche, il segreto di Deniz: Ferit sa tutto, Nazli all’oscuro

Anticipazioni Bitter Sweet turche, Deniz tra Ferit e Nazli

Come sapete, il rapporto tra Ferit e Nazli entrerà in crisi dopo che il primo scoprirà che quella che avrebbe voluto come donna della sua vita in realtà gli ha nascosto il comportamento di sua sorella Asuman. Al riguardo dovreste ricordare che la Pilar per molto tempo non ha voluto dire a Ferit che è stata Asuman a fotografare i documenti che lui custodiva gelosamente e a inviarli a Demet che poi li ha usati per ottenere l’affido di Bulut. Dietro alla scoperta di Ferit c’è lo zampino di Deniz che, accortosi del fatto che ormai tra suo “fratello” e Nazli c’è qualcosa di indistruttibile, prenderà la chiavetta di Demet: il dispositivo contiene tutti i file che mostrano che Asuman ha fatto le foto ai documenti di Ferit ed è una prova schiacciante del coinvolgimento della ragazza nelle sorti che sono toccate a Bulut.

Bitter Sweet anticipazioni, Deniz cade nella trappola di Demet

Deniz inizialmente non ha accettato la proposta di Demet di prendere la chiavetta; successivamente però lo farà, mosso dalla gelosia e dalla rabbia, che poi sono i due sentimenti che il ragazzo proverà quasi fino alla fine della soap opera turca, dimostrando di non volersi arrendere dinanzi all’evidenza. Nonostante Deniz abbia più volte litigato con Ferit comportandosi davvero male delle volte, ad esempio votando per la promozione di Demet a responsabile delle relazioni pubbliche della holding, il ragazzo gli chiederà apertamente di mantenere il suo segreto: di non dire cioè niente a Nazli del fatto che a fargli capire tutto di Asuman è stato proprio lui; questo infatti comprometterebbe fortemente il suo rapporto con la ragazza e gli negherebbe qualsiasi possibilità di far breccia nel suo cuore. Quando avverrà questo confronto tra i due amici? In un periodo molto movimentato per la soap opera.

Puntate turche Bitter Sweet: Nazli non sa nulla

Ferit e Deniz si confronteranno infatti quando Bulut sarà prelevato con la forza a casa di Hakan e Demet dopo che si scoprirà della morte dei suoi genitori a causa di un piano ordito proprio dal cattivo della serie; in altre parole prima Hakan dovrà minacciare di morte Demet fino all’intervento di Deniz e Ferit, poi Ferit dovrà aggredire Hakan a causa dei propri sospetti sul suo coinvolgimento nella morte di Demir e Zeynep, e solo dopo, proprio a casa di Ferit, Deniz gli chiederà di non dire nulla a Nazli che nel frattempo aveva deciso di dormire a casa sua per stare assieme a Bulut: tante decisioni insomma svolgeranno gli equilibri già fragili dei protagonisti. Trovate qui tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet.