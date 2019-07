Bitter Sweet anticipazioni, chi ha ucciso i genitori di Bulut? Due omicidi per la verità

Anticipazioni Bitter Sweet, il piano di Hakan per farla franca

Nelle prossime puntate scopriremo che l’assassino dei genitori di Bulut non è Calali Yamaz ma un tale Resul. Le anticipazioni di Bitter Sweet si fanno sempre più interessanti perché fanno riferimento a messe in onda, quelle turche, chiaramente, ricche di colpi di scena e di momenti concitati. Cerchiamo di fare subito il punto della situazione partendo proprio da Calali: come forse ricorderete, quest’ultimo era stato incontrato da Hakan e dai suoi per organizzare un piano che avrebbe fatto cadere qualsiasi sospetto; l’obiettivo di Hakan era quello di spingere Calali a confessare di aver ucciso Demir e Zeynep pur non avendolo fatto, in cambio della protezione della sua famiglia. Le cose però sono andate diversamente sebbene alla fine sarà sempre il marito di Demet a vincere.

Bitter Sweet anticipazioni, Resul ha ucciso i genitori di Bulut

Vi abbiamo già raccontato nel dettaglio che Celali rifiuterà l’offerta di Hakan e che mentre quest’ultimo stava cercando di fargli cambiare idea l’uomo è stato raggiunto proprio da Ferit e Nazli; quando Aslan entrerà in casa di Calali i telespettatori vivranno attimi di terrore perché, nascosto dietro la porta per non essere riuscito a fuggire, Hakan punterà a Ferit una pistola alla testa. Per fortuna tutto si concluderà senza morti perché Aslan si inoltrerà in casa senza accorgersi di Hakan che nel frattempo potrà fuggire. Cosa c’entra Resul in tutto questo?

Resul e Celali uccisi da Hakan e dai suoi scagnozzi: le anticipazioni

Con i suoi scagnozzi Hakan raggiungerà Resul per chiedere conto del suo fallimento: la scoperta che hanno fatto sulla macchina in cui sono morti i genitori di Bulut dipende esclusivamente da una sua negligenza, e questo ha messo a rischio tutti. Hakan farà credere a Resul che in realtà non lo vuole uccidere perché ha intenzione di dargli un altro incarico, un lavoretto complicato, dice, che però farà morire sia lui sia l’altra vittima: a quanto pare Hakan aveva commissionato a Resul l’uccisione di Celali sapendo che, una volta ucciso quest’ultimo, i suoi scagnozzi avrebbero fatto fuori anche lui, il vero assassino dei genitori di Bulut. Così accadrà, e Celali morirà davanti a Ferit, che lo raggiungerà successivamente in casa, dicendo che a uccidere Demir e Zeynep non è stato lui ma Resul. In seguito Ferit e Nazli cercheranno tracce della presenza di Hakan a casa di Celali ma non troveranno nulla: Hakan sembra aver vinto di nuovo. Trovate qui tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet.