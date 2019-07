Bitter Sweet, Celali Yalmaz ha ucciso i genitori di Bulut? Il piano diabolico di Hakan

Bitter Sweet prossime puntate, chi ha ucciso i genitori di Bulut?

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet scopriremo tutto sull’assassino dei genitori di Bulut che – come senz’altro ricorderete – hanno fatto la loro comparsa solo nella prima settimana della soap opera turca: parliamo dei compianti Zeynep e Demir. Prima che si scoprisse la verità tutti credevano che i due fossero morti per un incidente stradale; i fatti però non stanno così perché in realtà dietro a quell’incidente si nasconde un piano diabolico di Hakan che ovviamente non si è sporcato le mani ma ha ingaggiato qualcuno, la cui identità sarà scoperta proprio a questo punto della soap opera. O meglio, tutti crederanno che sarà stata questa persona a sabotare la macchina dei genitori di Bulut ma la realtà si rivelerà diversa. Veniamo subito al dunque.

Anticipazioni Bitter Sweet, Celali Yalmaz è l’assassino di Demir e Zeynep?

I fatti di cui vi stiamo per parlare avvengono dopo che Ferit ha aggredito Hakan e si è portato a casa Bulut perché terrorizzato dalla possibilità – che per lui è una certezza – che Hakan sia un assassino. Una serie di indagini della signora Ikbal e di tutta la squadra di Ferit porterà a scoprire che Demir aveva un autista che poi ha licenziato e con cui per questo motivo c’è stata una discussione terminata con numerose minacce. Ferit si recherà a casa di quest’uomo, Celali Yalmaz, per capirne di più, e sarà proprio in questo momento che Hakan rischierà di essere scoperto: il marito di Demet infatti si era recato a casa di Celali per realizzare un piano diabolico, senza sapere però che di lì a poco sarebbe arrivato anche Aslan. Di che piano si tratta? Leggete leggete.

Il piano diabolico di Hakan per nascondere l’omicidio: tutte le anticipazioni dalla Turchia

Sapendo che tutti considerano Celali una persona pericolosa e ipotizzando che per il suo passato con Demir avrebbe potuto essere sospettato di essere un assassino, Hakan intenderà proporre all’uomo di confessare un omicidio che non c’è stato promettendogli in cambio la protezione della sua famiglia; Celali si rifiuterà categoricamente e mentre Hakan e i suoi scagnozzi cercheranno di convincerlo qualcuno si accorgerà dell’arrivo di Ferit e il piano fallirà del tutto. Se la squadra di Hakan riuscirà a fuggire dalla casa di Celali, Hakan invece resterà bloccato dietro la porta principale e punterà una pistola alla testa dell’uomo per costringerlo a non far entrare in casa Ferit; cosa che invece accadrà perché Ferit, quando Celali non rispondere a nessuna delle sue domande, irromperà in casa contro il suo volere rischiando di morire. Sì, avete letto bene: il resto delle anticipazioni lo trovate qui. Sulle puntate successive a questa di cui vi abbiamo parlato trovate numerosi approfondimenti nel nostro speciale dedicato a Bitter Sweet.