Bitter Sweet anticipazioni turche, Ferit sparato da Hakan? Paura a casa di Celali Yamaz

Anticipazioni turche Bitter Sweet, Celali Yamaz ha ucciso i genitori di Bulut?

Chi ha ucciso i genitori di Bulut? La domanda diventerà sempre più frequente, vedrete, quando Ferit e Deniz scopriranno che Demir e Zeynep sono morti per mano di qualcuno e non per un incidente stradale. Il primo sospettato sarà l’ex autista di Demir perché quando fu licenziato volarono minacce pesanti; di questa situazione approfitterà proprio Hakan che proporrà a Celali Yamaz, questo il nome dell’ex autista del papà di Bulut, di confessare di essere un omicida pur non avendo fatto niente, in cambio della protezione della sua famiglia.

Bitter Sweet anticipazioni dalla Turchia, il piano di Hakan è fallito

Il piano di Hakan fallirà miseramente perché, mentre stava cercando di convincere Celali ad accettare, arriveranno a casa dell’uomo Ferit e Nazli; Hakan resterà intrappolato nell’appartamento mentre i suoi riusciranno a fuggire e nasconderanno tutte le tracce del loro arrivo. L’antagonista della soap opera turca punterà la pistola contro Celali intimandogli di aprire la porta a Ferit senza farlo entrare; non riuscirà tuttavia nel suo intento perché dopo aver visto che Yamaz non rispondeva a nessuna delle due domande Aslan si insospettirà ed entrerà in casa con la forza: saranno attimi di panico per i fan di Ferit perché aprendo la porta il manager non si accorgerà della presenza di Hakan che alle sue spalle continuerà a tenergli puntata contro la pistola. Per fortuna comunque non accadrà nulla di grave perché Hakan riuscirà a fuggire via senza torcere un solo capello al suo rivale.

Anticipazioni Bitter Sweet prossime puntate, Hakan avrà la meglio su Ferit

Per molto tempo si cercherà di capire chi è stato l’assassino dei genitori di Bulut ma Ferit non arriverà al dunque e anzi tutti i suoi tentativi falliranno dopo che Hakan riuscirà a trovare una via per dimostrarsi innocente; a uccidere Demir e Zeynep non è stato Celali ma un certo Resul che sarà fatto fuori dagli scagnozzi di Hakan assieme al primo: saranno puntate movimentatissime che trovate riassunte in queste anticipazioni dedicate ai genitori di Bulut. Per il momento la vita di Ferit non è a rischio ma questo non significa che il suo futuro sia roseo: trovate qui tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet.