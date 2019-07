Anticipazioni Bitter Sweet, Deniz ricattato da Demet e Hakan: c’entrano Bulut e Nazli

Bitter Sweet anticipazioni, Deniz innamoratissimo di Nazli

Come avete visto finora, a Bitter Sweet è abbastanza evidente che Ferit e Nazli si piacciano da impazzire e che nonostante questo Deniz non riesce ad arrendersi e continua imperterrito a cercare modi per farsi notare da lei. Si arriverà al punto in cui lui dirà apertamente a Ferit che non si arrenderà mai e che Nazli prima o poi sarà sua. Ciò che possiamo apprezzare del “fratello” di Aslan è che nonostante qualche errore anche di una certa gravità non cederà a un’offerta molto particolare di Demet e Hakan che dimostreranno ancora una volta che tengono non a Bulut ma ad affermarsi all’interno della holding. Facciamo subito il punto della situazione.

Anticipazioni Bitter Sweet: Demet e Hakan rinunciano a Bulut? La richiesta a Deniz

Sappiamo tutti che Deniz invierà a Ferit una chiavetta che farà capire a Ferit che Asuman ha fotografato i suoi documenti; e sappiamo anche che Demet vuole fare il possibile per distruggere il rapporto che sta nascendo tra i due innamorati. A un certo punto della soap opera turca sarà proprio la compagna di Hakan, minacciata di morte proprio da quest’ultimo, a dare la possibilità a Deniz di rovinare definitivamente la nascente relazione tra i due: la donna assieme a suo marito si mostrerà disposta a far andare a vivere da lui Bulut in cambio della cessione delle sue quote. Richiesta che sconvolgerà Deniz che però risponderà a suo modo e la lascerà di stucco.

Puntate turche Bitter Sweet: Deniz sorprende e rifiuta la proposta

La cessione della quota di Deniz avrebbe messo Ferit ed Engin, che posseggono il 28% delle quote aziendali, in minoranza e avrebbe permesso a Demet e Hakan di spadroneggiare; oltre a pensare a questo risvolto negativo per la vita dei suoi amici, Deniz penserà anche al fatto che Nazli dovrà conquistarla non con dei mezzucci ma mettendoci tutto sé stesso: cosa che comunque non accadrà perché di lì a poco Ferit deciderà di sposarla per salvare Bulut. Una scelta, quella di Deniz, che gli fa senz’altro onore e che mostra ancora una volta quanto siano pessimi i personaggi di Demet e Hakan. Trovate qui tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet.