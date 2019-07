Nazli e Ferit si sposano, matrimonio alternativo per i due innamorati: le anticipazioni

Matrimonio Nazli e Ferit, ecco perché si sposano

Fermi tutti: il primo matrimonio che Nazli e Ferit organizzeranno non sarà un vero matrimonio. Certo, mostrerà a tutti i telespettatori, come se non fosse già evidente, che i due sono innamoratissimi ma sarà altrettanto evidente che Ferit non ha ancora superato il tradimento della ragazza e che quello che gli ha nascosto per tanto tempo continua a rimbombargli nella testa anche in momenti bellissimi e intrisi di romanticismo. Ma veniamo subito alle anticipazioni su Bitter Sweet partendo dal motivo che ha spinto Ferit a chiedere Nazli di sposarlo: Bulut; sì, perché l’unico modo per far sì che il piccolino di casa possa ritornare con lui è che abbia una moglie, e il matrimonio, visto che sarà obbligato a organizzarlo per raggiungere il suo obiettivo, non potrà che pensarlo con la sua Nazli.

Nazli e Ferit si sposano, i momenti più importanti del finto matrimonio

Tutto accadrà esattamente quando Hakan riuscirà a trovare una scappatoia per non farsi accusare dell’omicidio di Demir e Zeynep e quindi a riportare con sé Bulut. A quel punto Ferit, minacciato da Demet che gli farà capire che di questo passo non avrebbe più visto il nipotino, andrà da Nazli e le confesserà di essere stanco di essere continuamente triste per la situazione creatasi col piccolo; proprio per questi motivi e per il fatto che non intende più perdere con Hakan le farà una proposta di matrimonio spiegandole chiaramente il suo piano. Nazli all’inizio sarà titubante, e il matrimonio rischierà di non esserci a causa dei problemi che le creeranno i genitori, ma poi accetterà la proposta e confesserà a Ferit, tra il serio e il faceto, come vorrebbe che fosse la sua proposta di matrimonio. Ed è proprio in questo momento che assisteremo a una scena bellissima.

Nazli sogna un matrimonio così: Ferit l’accontenta

A un certo punto di Bitter Sweet infatti Nazli sognerà ad occhi aperti dinanzi a Ferit e gli dirà che vorrà ricevere una proposta in un giardino pieno di fiori e luci; Ferit la coglierà di sorpresa e la porterà proprio in un posto simile, un giardino pieno di palloncini rossi a forma di cuore e illuminato, in cui non scoccherà il bacio solo perché Aslan ricorderà ciò che Nazli gli ha fatto e le farà notare che non l’ha ancora perdonata. La proposta comunque ci sarà, Nazli riceverà un anello bellissimo che custodirà con cura, e il matrimonio potrà andare in porto. Trovate qui tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet; qui invece gli spoiler sul mese di agosto.