Bitter Sweet, Ferit scopre che Nazli ha mentito su Asuman: ecco cosa succede

Anticipazioni Bitter Sweet: il tradimento di Asuman e il comportamento di Nazli

Facciamo subito un breve riassunto perché il momento è cruciale. A Bitter Sweet le vicende si sono messe in moto sin da subito partendo dall’affido di Bulut alla zia Demet e al suo compagno Hakan; quest’affido ha permesso ai due perfidi antagonisti della soap opera turca di subentrare ai genitori di Bulut, uccisi proprio da Hakan, nelle quote e di mettere in difficoltà Ferit che purtroppo si troverà costretto a convivere con entrambi a lavoro. Tutto questo non sarebbe successo se Asuman, la sorella di Nazli, non avesse scattato in cambio di soldi alcune foto a un documento che Ferit custodiva in casa sua; come sapete, Nazli ha scoperto tutto casualmente ma non avrà mai avuto il coraggio di confessare al suo amato la verità, al punto che nel corso delle puntate scoprirete che preferirà troncare sul nascere la sua storia d’amore per proteggere la ragazza. Fino a quando tutto cambierà.

Bitter Sweet, Ferit scopre le bugie di Nazli a causa di Deniz

Dopo le sue dimissioni e l’apertura del ristorante di cui vi abbiamo parlato Nazli e Ferit si avvicineranno sempre più, e a scoprirli sarà proprio Deniz che in lacrime andrà via da una festa che era stata organizzata con parenti e amici. Il graduale avvicinamento tra la cuoca e il manager farà senz’altro pensare al pubblico che arriverà un secondo bacio, o qualcosa di più, dopo il primo che i due si son dati quando il giudice ha affidato definitivamente Bulut a Demet e Hakan; così però non sarà perché proprio quando tutto sembrerà andare per il vesto giusto Deniz deciderà di far scoprire a Ferit il comportamento di Asuman. In che modo? C’entra Demet. Ovviamente. La donna è gelosissima di Ferit ed è intenzionata a ritornare con lui dopo la loro rottura; questo la porterà a proporre a Deniz, invece geloso di Nazli, di prendere una chiavetta con delle foto che incastrano Asuam e di conseguenza anche sua sorella; Deniz inizialmente rifiuterà ma in seguito farà recapitare questa penna USB proprio a Ferit che resterà sconvolto da quanto appreso.

Il futuro di Nazli e Ferit a Bitter Sweet: anticipazioni dalla Turchia

Nazli nel frattempo deciderà di rivelare tutto a Ferit proprio perché si accorgerà di provare qualcosa di molto forte per lui; il punto è che prima ancora che possa parlare sarà Ferit ad andarle incontro e a rivelarle quanto appreso su Asuman. Ferit le chiederà spiegazioni, vorrà sapere se era a conoscenza di tutto e dopo aver scoperto che sì, Nazli sapeva del comportamento di sua sorella, finirà quasi in lacrime perché deluso per l’ennesima volta da una donna. Da questo punto in poi a Bitter Sweet tutto ruoterà attorno alla possibile riconciliazione tra i due: Asuman andrà a parlare con Ferit per fargli cambiare idea, e si vendicherà persino di Demet facendo scoprire il suo aborto, e Nazli cercherà di spiegargli che avrebbe voluto dirgli tutto ma che non riusciva perché c’entrava la sorella; alla fine però Ferit prenderà una decisione drastica, cioè quella di vendere il locale di Nazli dopo esserle diventato socio. A questo punto Nazli deciderà di partire con Asuman e solo per questo motivo, anche influenzato da Deniz, Ferit cambierà idea. Per le trame di luglio seguite pure questo nostro approfondimento.