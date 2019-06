Bitter Sweet anticipazioni luglio, le trame delle puntate in onda il prossimo mese

Anticipazioni luglio Bitter Sweet: la soap opera nel vivo della trama

Cosa vedremo a Bitter Sweet nelle puntate del mese di luglio? Prima di passare alle anticipazioni permetteteci di ricordarvi che le puntate totali della serie sono 26 ma che in Italia sono divise in più parti, finora in tre, e che quindi in totale dovremmo assistere, a meno che non dovessero essere decisi cambiamenti dell’ultima ora, a un totale di 78 messe in onda. La soap opera turca è molto più breve di Cherry Season che vanta più del doppio delle puntate, e quindi è scontato che non rivedremo Bitter Sweet anche l’anno prossimo; forse è meglio così, del resto, visto che la divisione di Cherry Season in due stagioni, con la possibilità dei telespettatori di vederla già tutta, si è rivelata controproducente per gli ascolti. Ma veniamo al dunque: nell’approfondimento che segue potrete leggere tutto ciò che succederà a Bitter Sweet dopo le ultime anticipazioni settimanali di giugno e fino alla fine di luglio/inizi di agosto.

Puntate luglio Bitter Sweet: Nazli e Ferit sempre più complici

Partiamo da Ferit e Nazli. I due diventeranno molto complici e si avvicineranno sempre di più anche grazie al comportamento di Bulut che non vorrà stare a casa di Demet, dalla quale tenterà di scappare; il bambino infatti sarà affidato definitivamente a sua zia dopo che qualcuno ha scattato delle foto a Ferit in compagnia di Nazli e di una sua amica con l’intento di farlo passare per un donnaiolo. Sarà proprio a luglio che vedremo il primo bacio tra i due innamorati di Bitter Sweet mentre sembrerà svanire del tutto la possibilità di Alya di ritornare con Deniz che in questo mese si accorgerà dei sentimenti che Ferit e Nazli provano l’uno per l’altra. Come farà? C’è di mezzo lo zampino di Alya che architetterà un piano per far notare a Deniz che il foulard di Nazli era su un comodino della camera di Ferit. Luglio insomma sarà bollentissimo per i fan di Bitter Sweet, anche perché le anticipazioni non terminano di certo qui.

Bitter Sweet anticipazioni mese luglio: Asuman causa distacco tra Ferit e Nazli

Nazli continuerà a vivere malissimo per il tradimento della sorella Asuman, al punto che deciderà di evitare Ferit a tutti i costi e più volte gli risponderà male; il manager farà il possibile per avere un confronto con lei e in diverse occasioni riuscirà anche a parlarle vis à vis ma lei non ne vorrà sapere: convinta del fatto che non potrebbe mai e poi mai mettere in guai seri la sorella, continuerà a scappare e a non dirgli nulla di quanto accaduto; questo – come ben sapete – anche mettendo a rischio la propria salute, visto che a un certo punto della soap opera ha avuto persino un malore. Il rapporto tra Nazli e Ferit sembrerà arrivato a una fase d’arresto proprio per questo motivo: Nazli deciderà di licenziarsi in lacrime, per la felicità di Deniz che le offrirà un lavoro nel proprio locale, e solo facendo valere con la forza il contratto di lavoro Ferit riuscirà a fermarla; questo fino a quando non ci sarà un primo importante scontro tra lui e Deniz.

Trame Bitter Sweet luglio: Deniz combina un disastro, Ferit rischia tutto

Dopo che si accorgerà del legame che c’è tra Nazli e Ferit infatti Deniz deciderà di vendere le proprie quote della società, e questo non farà altro che mettere seriamente a rischio la carriera dell’amico che cercherà di fermarlo a tutti i costi. Il punto è che Deniz ha rinunciato all’azienda anche per allontanarsi da Ferit che sarà accusato proprio da lui di voler manipolare la vita della gente; sentite queste parole, il manager deciderà di strappare il contratto di Nazli e di lasciarla libera di tornare da lui solo quando lo vorrà davvero. Si tratta insomma di un mese movimentatissimo per i fan di Bitter Sweet, visto che le anticipazioni sulle trame degli episodi non dicono nulla di buono sul rapporto tra i vari personaggi e su Bulut: le coppie in procinto di nascere scoppieranno, il piccoletto della soap opera sarà affidato definitivamente a Demet, e Hakan riuscirà a realizzare i suoi piani a causa dell’imprudenza di Deniz. Le anticipazioni su Bitter Sweet relative al mese di luglio terminano qui; per le altre leggete pure questi approfondimenti.