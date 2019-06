Bitter Sweet, Nazli tradita da sua sorella Asuman: colpo di scena nelle anticipazioni

Anticipazioni future Bitter Sweet: la foto al documento segreto

Colpo di scena direttamente dalle anticipazioni turche di Bitter Sweet! Quasi la metà delle puntate già andate in onda all’estero nel lontano 2017 ruotano attorno all’affido del piccolo Bulut alla zia Demet che intende mettere in atto un piano diabolico per diversi scopi, in primo luogo per riavvicinarsi a Ferit e poi per subentrare al suo nipotino nell’eredità lasciatagli dal padre morto in un incidente. Tutto è nato da una foto mostrata al giudice che ha dovuto decidere dell’affido di Bulut: questa foto infatti l’ha scattata qualcuno che si è intrufolato in gran segreto nella casa di Ferit perché lì e solo lì era custodito il documento originale. Ma chi è questo traditore e cosa c’era scritto nel documento? Oggi saprete l’identità del traditore perché abbiamo raccolto per voi moltissime informazioni, perciò tenetevi forte!

Bitter Sweet anticipazioni future: ecco chi ha scattato la foto al documento

A complicare tutto è stata nientepopodimeno che la sorella di Nazli: Asuman! Sì, avete letto bene: nonostante il divieto assoluto di far entrare in casa degli estranei, in più di un’occasione Nazli ha fatto entrare Asuman nell’appartamento di Ferit senza sospettare ovviamente che avrebbe potuto fare un gesto simile. Il documento che custodiva Ferit era importante perché soltanto con quel foglio il processo per l’affido dopo il tragico incidente si sarebbe potuto velocizzare: una volta finito nelle mani del giudice in effetti questi non ha perso tempo e ha attribuito la custodia di Bulut a Demet e Hakan. Per molto tempo nella soap si andrà avanti a cercare di capire chi ha scattato la foto ma nessuno dubiterà mai né di Nazli né della sorella, fino a quando la stessa Nazli una mattina prenderà il telefono di Asuman per togliere la sveglia che suonava incessantemente e, tolto il blocco allo schermo, vedrà proprio il documento di cui tutti stavano parlando.

Anticipazioni Bitter prossime puntate: Nazli caccia Asuman ma commette un grave errore

A questo punto Nazli quasi in lacrime caccerà Asuman di casa anche se poi nel corso del tempo pure lei farà dei gravisssimi errori: in più occasioni, proprio per il bene che vuole alla sorella, non riuscirà infatti a confessare a Ferit quanto aveva appreso molto tempo prima All’inizio avrà un malore e farà preoccupare Ferit e i suoi assistenti, in seguito sottrarrà una lettera molto importante con cui Demet aveva cercato di dire a Ferit chi era stato a scattare la foto, e verso la metà della trama, convinta a confessare tutto, si tirerà indietro lasciandosi finalmente andare tra le braccia del suo manager. Le altre anticipazioni su Bitter Sweet le trovate qui, e, credeteci, vi conviene dare più di un’occhiata perché i colpi di scena sono numerosissimi.