Bitter Sweet, anticipazioni dal 10 al 14 giugno: s’inizia con due morti inaspettate

Anticipazioni 10-14 giugno 2019 Bitter Sweet: ecco cosa succede nella prima settimana di messa in onda

La soap opera turca Bitter Sweet parte col botto non solo presentando dettagliatamente le vite dei protagonisti ma sconvolgendo anche i telespettatori con due morti inaspettate che però erano necessarie per mettere in moto la vicenda principale. Ma partiamo dalle basi: Nazli, interpretata da Özge Gürel, la simpaticissima Oyku di Cherry Season, è una cuoca che sta cercando di aprire un ristorante giapponese ma che non avendo a disposizione risorse economiche sufficienti ha deciso di lavorare presso la casa di Ferit, manager interpretato da Can Yaman e fissato con pulizia, ordine e precisione; prima lavorerà a casa sua come cuoca personale, poi come collaboratrice, e sarà qui che conoscerà Bulut, un simpatico bambino interpretato dal tenerissimo Alihan Türkdemir che farà il possibile per spingere suo zio tra le braccia dell’aspirante ristoratrice.

Bitter Sweet anticipazioni settimanali: il desiderio di Bulut per Nazli e Ferit

Dopo essersi conosciuti Nazli e Ferit trascorreranno insieme una serata con Bulut a vedere un cartone animato sotto le stelle; tra i due sembra instaurarsi sin da subito molta sintonia ma siamo ancora lontani dall’infatuazione o da qualcosa di simile sebbene le sorelle di lei, Asuman e Fatos, vogliano a tutti i costi un fidanzamento in grande stile e premano affinché la sorella si lasci andare. L’occasione per avvicinarsi i due l’avranno quando Asuman spingerà Nazli a partecipare a un importante evento a Instabul a cui è stato invitato anche Ferit: la ragazza non sapeva che anche il suo datore di lavoro vi avrebbe partecipato, ed è per questo che reagirà con imbarazzo non appena noterà la sua presenza alla cerimonia. Proprio a questo punto l’intreccio della soap turca inizia a destare curiosità nei telespettatori.

Anticipazioni settimanali Bitter Sweet: Nazli esce con Deniz, vicinissimo a Ferit

Ferit ha un amico fidato, Deniz, che gli confesserà di essersi innamorato di una ragazza e che proprio per questo ci sarebbe uscito assieme in serata. Nazli al contempo spiegherà alle sue sorelle che lavorare per Ferit è una tortura ed è per questo che cercherà un po’ di svago uscendo con un ragazzo. Di chi si tratta? Proprio di Deniz. Avete capito, e no, non ci siamo sbagliati: Ferit non sa che Deniz è innamorato di Nazli che a sua volta non sa che Deniz è vicinissimo a Ferit. La ragazza comunque passerà una bellissima serata col suo spasimante, e questo non farà altro che aumentare notevolmente l’interesse che Deniz prova per lei: ciò ci fa presagire – e restate sintonizzati con noi perché stiamo già indagando – che tra Deniz e Ferit le cose non saranno più quelle di sempre.

Bitter Sweet anticipazioni turche: un incontro inaspettato per Nazli

In settimana faranno la loro comparsa nella soap anche la mamma di Bulut, Zeynep, e il papà, Demir: i due inviteranno Nazli a una cena a cui presenzierà pure Ferit. Tante occasioni d’incontro insomma in una soap che sembra ricordare molto Cherry Season ma che diversamente da quest’ultima ha in serbo per tutti degli eventi drammatici sin dai primi giorni. Di cosa parliamo? Aspettate, aspettate. Siamo rimasti alla cena che pure ci riserverà un risvolto interessante: Nazli e Ferit infatti decideranno di andare a casa di Deniz, e qui si scoprirà tutto. Gelosia? Un po’ ma siamo ancora agli inizi, e non è ancora tempo per le scenate.

Anticipazioni future Bitter Sweet: la morte di Demir e Zeynep, Bulut paralizzato

In settimana conosceremo meglio anche la vita che conduce Ferit: la holding posseduta dalla sua famiglia si sta scontrando con quella posseduta da Hakan per aggiudicarsi una gara d’appalto. A vincere sarà proprio la famiglia di Ferit, con Hakan che, furioso, dovrà subire l’ennesima umiliazione. A questa vicenda si intreccerà verso la fine della settimana quella ambientata in una serata di musica dal vivo in cui si esibirà di Alya: Deniz inviterà all’evento Nazli e le sue due sorelle che però nulla sapevano dell’arrivo di Engin, di cui Fatos è innamorata, e di Ferit che metterà ancora una volta in imbarazzo la nostra aspirante ristoratrice. Proprio a fine serata succederà l’impensabile: in un incidente stradale sono morti Demir e Zeynep, i genitori di Bulut, mentre il piccolo resterà paralizzato in attesa di nuove cure.