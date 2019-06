Anticipazioni Ferit e Nazli, a Bitter Sweet il primo bacio con gran bugia (Video e foto)

Primo bacio Ferit e Nazli, a Bitter Sweet il momento tanto atteso è arrivato

Il primo bacio tra Ferit e Nazli non arriverà subito sebbene in diverse scene i due saranno lì lì per scambiarselo; pensate che Nazli a un certo punto sognerà di lasciarsi andare tra le braccia di Ferit ma sarà Falos a svegliarla mentre nel sonno non riusciva a trovare pace (il solito e ben riuscito momento divertente che avvicina moltissimo la serie a Cherry Season…). Le anticipazioni su Bitter Sweet che vi stiamo per dare riguardano puntate che si collocano più o meno alla metà della soap opera turca, quindi si tratta di grandi spoiler che vi consigliamo di leggere prestando attenzione anche a tutto ciò che linkeremo per mettervi a conoscenza di ciò che è successo prima. Veniamo al dunque.

Anticipazioni Ferit e Nazli: la gran bugia che oscura il bacio della coppia

Siamo arrivati al punto in cui il piano diabolico della zia di Bulut, Demet, si sta per realizzare, e ciò a causa del grave tradimento di una persona molto vicina a Nazli, sua sorella Asuman; Bulut continua a vivere senza zio Ferit da Demet e da Hakan, e per fortuna con la vicinanza di Deniz, e sembra sempre più difficile ottenerne l’affido. A un certo punto qualcuno farà delle foto in cui si vedrà Ferit con un’altra ragazza, di cui però è un semplice amico, e in compagnia proprio di Nazli: scatti che porteranno il giudice a stabilire che Ferit è un donnaiolo e quindi per la seconda volta che non può prendersi cura di suo nipote. In tutto questo Nazli non ha ancora confessato a Ferit che il documento che ha spinto il giudice a dare la prima volta in affido Bulut a Demet è stato fotografato proprio da sua sorella, e ciò rappresenterà un’ombra sul primo bacio che si scambieranno. Ma vediamo nel dettaglio in che modo di sono avvicinati i due.

Bitter Sweet, le anticipazioni sulla storia di Ferit e Nazli fino al bacio

Dopo la decisione del giudice, Ferit viene scoperto ubriaco sulle poltrone del giardino da Nazli che si siede con lui per dirgli cos’ha fatto Asuman; inizia a bere anche lei, che non regge l’alcol, e questo invece di spingerla a raccontare tutto per filo e per segno le fa dimenticare qualsiasi cosa; ne approfitterà Ferit per ringraziarla di quello che ha fatto per lui e della fiducia che gli ha dato facendo intendere che in passato è stato tradito dalle persone che più amava (il riferimento era chiaramente a Demet con cui il manager ha avuto una storia). A un certo punto Nazli starà per andar via ma verrà bloccata da Ferit; lei cercherà di dirgli tutto ma lui dopo frasi intense e scambi di sguardi la bacerà. Un bellissimo momento per i fan che però non ci dice nulla di buono: Nazli infatti si è lasciata andare senza dire la verità su sua sorella. Tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet le trovate qui mentre il video del bacio di Nazli e Ferit lo abbiamo preso dalla pagina ufficiale Instagram turca della soap: