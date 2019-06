Anticipazioni turche Bitter Sweet, Bulut affidato a Demet: la zia ha un piano diabolico

Bitter Sweet, anticipazioni dalla Turchia: la custodia di Bulut passa a Demet

Saranno tante le emozioni dei telespettatori quando Bitter Sweet entrerà nel vivo degli avvenimenti: a differenza di Cherry Season infatti l’intreccio della soap opera turca prevede colpi di scena molto più frequenti e a tratti drammatici. I principali riguardano la vita di Bulut, l’amatissimo nipote di Ferit che purtroppo sarà dato in affido alla zia Demet e al suo compagno Hakan. Sì, avete letto bene: il piccolino non starà più a casa del manager che come Ayaz ha rapito il cuore di tanti telespettatori, bensì a casa della zia, dove la sua vita cambierà radicalmente. Ma cos’è successo esattamente? Vediamo subito le anticipazioni turche su Bitter Sweet per fare il punto della situazione.

Anticipazioni Bitter Sweet: la vita di Bulut dopo la morte dei genitori

Dopo la morte dei genitori in un incidente d’auto Demet, la sorella del padre di Bulut, farà il possibile per ottenere la custodia del piccolino poiché difendendo gli interessi del ragazzino potrebbe ottenere con facilità il 5% delle quote dell’azienda di Ferit. La zia mostrerà interesse e premura nei confronti di Bulut sin da subito, e questo nonostante non si vedessero da molto tempo; in realtà il suo scopo non è quello di proteggere il piccolo dopo la paralisi che l’ha colpito, e a renderlo chiaro sarà proprio Ferit in una conversazione con Nazli: l’obiettivo della donna è quello di subentrare a Bulut, erede di una parte della fortuna del padre, proprio per poterne ottenere le azioni e fare affari assieme al marito Hakan. Ma perché Demet è così interessata a entrare nell’azienda di Ferit? Non si tratta solo di una questione di soldi.

Spoiler Bitter Sweet: non solo il denaro tra gli obiettivi di Demet

Possiamo dirvi che la trama delle puntate turche procede gradualmente e non svela tutto subito: Demet cercherà di ritornare nella vita di Ferit perché no, non sono legati solo dal piccolo Bulut; nel loro passato c’è molto di più, e questo all’inizio sconvolgerà Nazli a cui Ferit non aveva mai detto nulla. E non si tratterà dell’unico colpo di scena a cui assisteremo a Bitter Sweet: alla prima udienza del processo il giudice deciderà di affidare Bulut a Demet e Hakan dopo aver ricevuto la foto di un documento molto importante che solo Ferit aveva: chi lo ha fatto circolare se in casa del manager c’erano solo Nazli e pochi altri? Chi è il traditore o la traditrice? La cuoca aspirante ristoratrice è in realtà un’arrivista e arrampicatrice sociale? Trovate tutte le risposte in queste anticipazioni dettagliate che non vogliamo scrivere qui per non svelare tutto a chi non vuole sapere troppo. Ne leggerete delle belle!