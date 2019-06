Bitter Sweet anticipazioni: Bulut ritornerà a camminare? Tragico incidente

Anticipazioni turche Bitter Sweet: terribile incidente per i genitori di Bulut

Le anticipazioni di Bitter Sweet non ci permettono di conoscere solo tanti momenti esilaranti della nuova serie televisiva in onda su Canale 5, ma anche quelli più tragici, che non mancheranno mai. Ferit Aslan (Can Yaman) e Nazli Piran (Ozge Gurel) faranno divertire con i loro sketch e permetteranno ai telespettatori di affezionarsi sempre di più a loro: poco ma sicuro, già con le puntate della prima settimana, molti si chiederanno quando si metteranno insieme. Prima però dovranno affrontare diversi momenti difficili. Un incidente spezzerà la vita di due personaggi e Bulut – il nipotino di Ferit – non riuscirà più a muovere le gambe.

Bulut ritornerà a camminare? Anticipazioni turche Bitter Sweet

Con le nostre anticipazioni settimanali di Bitter Sweet, vi abbiamo parlato di un terribile incidente che toglierà la vita a Demir e Zeynep, cognato e sorella di Ferit; una sciagura che coinvolgerà anche il piccolo Bulut, il quale rimarrà paralizzato. A vita? Ferit e Nazli si prenderanno cura del bambino: quest’ultimo si affezionerà sempre di più alla cuoca e diventeranno inseparabili. Quello che bisogna sapere è se Bulut ritornerà a camminare oppure no. Stando alle anticipazioni turche di Bitter Sweet, il bambino riuscirà a muovere nuovamente le gambe grazie a una cura sperimentale.

Il futuro di Ferit e Nazli, spoiler Bitter Sweet – Ingredienti d’amore

Nazli e Ferit di Bitter Sweet diventeranno quindi i genitori adottivi di Bulut. Il bambino, solo grazie a loro, ritroverà il sorriso. L’incidente porterà Ferit a vedere sotto una luce diversa la cuoca: capirà che di lei non potrà più farne a meno… Dalla tragedia nascerà l’amore? E, prima o poi, i due avranno un figlio tutto loro?