Ferit e Demet sono stati insieme! Nazli reagisce malissimo: anticipazioni Bitter Sweet

Bitter Sweet anticipazioni Ferit e Demet, i due sono stati insieme

Le ultime anticipazioni su Bitter Sweet hanno come protagonisti Ferit e Demet, entrambi zii di Bulut che – come ben sapete – sarà per tutta la fiction il personaggio che più di tutti muoverà l’intreccio. Vi diciamo sin da subito che è vero, Ferit e Demet sono stati insieme, e che Nazli lo scoprirà soltanto dopo molto tempo. All’inizio infatti si saprà solo che lei è una zia che non frequentava Ferit e la sua famiglia da parecchio, e che Ferit non la sopporta perché è tornata per ottenere l’affido di Bulut e subentrargli nell’eredità. Ma cerchiamo di procedere con ordine perché per chi non ha visto le puntate turche la situazione potrebbe essere diventata troppo complicata per essere seguita con facilità.

Anticipazioni Bitter Sweet, ecco perché Ferit e Demet si sono lasciati

Anzitutto vi ricordiamo che Demet è ritornata per un motivo ben preciso e che ha un piano diabolico da realizzare. In secondo luogo vi consigliamo di non perdere le anticipazioni in cui vi spieghiamo nel dettaglio perché il giudice ha affidato Bulut a Demet e non a Ferit perché è a partire da questo evento che si complicheranno le cose tra Nazli e Ferit, anche a causa della sorella di lei. Ma ora veniamo alla domanda che vi state ponendo: Demet e Ferit sono stati davvero insieme? La risposta è sì, e stavano anche per sposarsi; lui però ha lasciato lei perché la riteneva una donna egoista e arrivista, e in effetti è proprio per questo che si è sposata con Hakan, l’antagonista della serie. Nonostante il matrimonio però Demet continuerà ad essere pazzamente innamorata di Ferit, o comunque attratta, e farà il possibile per mettere zizzania tra lui e Nazli, anche quando le cose stavano andando per il meglio.

Trame future Bitter Sweet, la reazione di Nazli

A un certo punto della storia, dopo che Nazli avrà scoperto il tradimento della sorella e nonostante tutto l’avrà difesa, Demet le dirà tutto per darle un dispiacere, e Nazli infatti reagirà malissimo; lo dirà subito a Ferit chiedendogli spiegazioni ma otterrà la solita risposta sgarbata: perché avrebbe dovuto dirlo a lei, visto che tra loro due non c’è un legame di alcun tipo? Nazli a questo punto lo accuserà di aver voluto tenere lontano Bulut da Demet non perché timoroso del piano della zia ma per via del suo passato con la donna. Nel corso della soap assisteremo anche a un dialogo tra Demet e Ferit in cui lei dirà chiaramente a lui che se solo non si fossero lasciati avrebbero potuto essere i genitori di Bulut; a sentirli di nascosto ci sarà Hakan che in quel momento esatto ordinerà l’omicidio di Nazli e Ferit. Tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet le trovate qui.