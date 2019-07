Bitter Sweet anticipazioni agosto: Nazli e Ferit verso matrimonio, la verità su Bulut

Anticipazioni turche Bitter Sweet: mese agosto movimentatissimo

Le anticipazioni su Bitter Sweet per il mese di agosto sono ricche di colpi di scena e terranno i telespettatori incollati allo schermo, come già sta accadendo, del resto, visto che la soap opera turca ha avuto un grande successo, perché finalmente scopriremo tutto sulla morte dei genitori di Bulut, e la storia di Ferit e Nazli ci regalerà tante novità inaspettate. In questo post abbiamo diviso le anticipazioni per argomento: non sappiamo esattamente cosa andrà in onda ogni giorno ma ci siamo fatti ovviamente un’idea, avendo già visto tutta la soap opera e sapendo cosa succederà per filo e per segno dopo il mese di luglio. Gli eventi principali hanno come protagonisti Ferit, Nazli e Deniz, Demet e Hakan, Bulut e i suoi genitori. Veniamo subito al dunque.

Bitter Sweet anticipazioni agosto: Nazli e Ferit verso il matrimonio finto

Anzitutto vi ricordiamo che Nazli ha aperto un ristorante con la sua insegnante di giapponese dopo essersi licenziata da Ferit e che quest’ultimo, pur di tenerla con sé, subentrerà al terzo socio della nuova attività. Saranno momenti davvero difficili per la coppia perché Ferit verrà a sapere del segreto di Asuman, non si fiderà più di Nazli e alla fine deciderà di chiudere l’attività perché deluso dal suo comportamento; la Pilar arriverà al punto di partire per Antiochia ma sarà proprio un gesto di Ferit a fermarla. I due faranno pace grazie a Bulut, che organizzerà per loro un incontro speciale approfittando della scuola, ma si tratterà di una pace fittizia perché in seguito Azlan continuerà a non fidarsi della ragazza pur volendola sposare. Forse verso la fine di agosto andrà in onda il finto matrimonio dei due e lì si capirà che, pur amandola follemente, Ferit non riuscirà a dare ancora la piena fiducia a Nazli.

Puntate future agosto Bitter Sweet: le anticipazioni sulla morte dei genitori di Bulut

Le vicende amorose di Ferit e Nazli si intrecceranno a quelle molto meno romantiche che riguardano la morte di Demir e Zeynep, i genitori di Bulut: una volta scoperto che i due non sono morti per un incidente stradale casuale ma che sono stati uccisi con un piano ben orchestrato da non si sa chi, Ferit inizierà a sospettare che ci sia Hakan dietro a tutto e darà il via alle sue indagini; ci saranno numerosi spargimenti di sangue ma alla fine il cattivissimo della soap opera riuscirà a farcela aiutato dai suoi scagnozzi. Hakan aggredirà più volte anche Demet: dopo quella che tutti già conosciamo, avvenuta prima della segnalazione alla polizia, Hakan sarà a un passo dall’aggredire la donna quando scoprirà per via di Asuman che ha abortito; solo grazie all’intervento di Ferit e Deniz la situazione si calmerà, anche se il primo, sospettando che dietro alla morte di Demir e Zeynep ci sia proprio il suo rivale, gli metterà le mani addosso e gli porterà via Bulut. Il ragazzino tornerà a casa dei due zii solo quando Hakan riuscirà ad eliminare ogni traccia che riconduca lui all’omicidio dei genitori del piccolo.

Mese agosto Bitter Sweet, le altre anticipazioni: nuovo triangolo nella soap opera turca

Sarà un mese di agosto movimentatissimo insomma per Bitter Sweet, e c’è ancora qualcosa che vogliamo anticiparvi: anzitutto ci sarà un drastico cambiamento da parte di Deniz che finalmente si arrenderà all’idea di corteggiare Nazli dopo aver saputo del suo matrimonio; in secondo luogo si aggiungerà al triangolo Deniz/Ferit/Nazli anche quello di Fatos/Engin/Tarik perché la ragazza sarà contesa dai due ma non avrà il coraggio di lasciare il primo né capirà che il secondo la desidera con tutto sé stesso. Preparatevi a tutto dunque! I nostri speciali su Bitter Sweet li trovate tutti in questo approfondimento.