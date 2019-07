Anticipazioni Bitter Sweet, Hakan aggredisce Demet: intervengono Ferit e Deniz

Bitter Sweet anticipazioni, Hakan furioso per l’aborto di Demet

Dopo che Ferit avrà scoperto il tradimento di Nazli, cioè l’omissione da parte sua di quanto fatto da Asuman, a Bitter Sweet succederanno molte altre cose: la stessa Asuman invierà dei documenti ad Hakan con cui vorrà dimostrargli che la moglie ha abortito, e questo manderà su tutte le furie il cattivo della serie. Hakan non si aspettava che Demet avrebbe mai potuto commettere un fatto del genere e le chiederà subito spiegazioni non appena avrà i documenti in mano; la donna da parte si mostrerà sconvolta dalla fuga di informazioni e chiederà a suo marito di cercare di capire che era spaventata dalla notizia della gravidanza. La discussione si sposterà in giardino, dove nel frattempo compariranno sia Ferit sia Deniz perché il primo, avendo saputo dell’uccisione programmata dei genitori di Bulut, ha subito sospettato di Hakan e ha voluto raggiungerlo immediatamente. Ma veniamo alle anticipazioni dettagliate su Bitter Sweet.

Anticipazioni Bitter Sweet, Ferit e Deniz fermano Hakan dall’aggressione a Demet

Disgustato dal comportamento di Demet, Hakan arriverà persino ad aggredirla, minacciandola ancora una volta di morte, e se non andrà avanti sarà solo perché nel bel mezzo della discussione si presenteranno proprio i due zii di Bulut. Nella puntata anche andrà in onda vedrete un Ferit completamente diverso dal solito, molto più violento senza ombra di dubbi, in quanto accecato dalla rabbia dei propri sospetti sull’antagonista principale della soap opera turca: Aslan arriverà persino a mettere le mani addosso ad Hakan e sarà solo grazie a Deniz se la situazione si calmerà. Del confronto tra Ferit, Demet, Hakan e Deniz vi parliamo dettagliatamente qui mentre ora intendiamo soffermarci sull’aborto di Demet.

Prossime puntate Bitter Sweet: Ferit e Nazli portano via Bulut

La donna sarà costretta a spiegare ciò che ha fatto anche a Deniz che aveva chiesto spiegazioni ad Hakan per il suo comportamento; la furia di Hakan sarà un elemento che Aslan vorrà usare per mettere in cattiva luce il suo nemico dopo aver saputo dell’omicidio dei genitori di Bulut ma ciò non accadrà perché Hakan riuscirà ancora una volta a farla franca e qualsiasi sospetto nei suoi confronti non potrà trasformarsi in accusa. In tutto questo sappiate che Nazli correrà a casa di Demet e Hakan perché Bulut, sentendo le grida di Hakan, l’aveva subito chiamata; Nazli entrerà in casa per calmare il piccolino e assieme a Ferit lo porterà via dall’abitazione dei due perfidi coniugi: Aslan infatti è convinto che riuscirà a dimostrare che Hakan è un assassino e che quindi Bulut non può vivere con lui. Trovate tutte le anticipazioni su Bitter Sweet in questo speciale.