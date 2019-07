Anticipazioni Bitter Sweet, Ferit accusa Hakan di omicidio e lo aggredisce: la verità

Bitter Sweet anticipazioni, Ferit aggredisce Hakan

Non siamo ancora arrivati alla resa dei conti ma queste anticipazioni su Bitter Sweet faranno senz’altro piacere a tutti coloro che odiano Hakan e Demet, soprattutto il primo che – come ormai saprete tutti – ha organizzato l’omicidio dei genitori di Bulut ingaggiando come mandante qualcuno dall’identità ancora ignota a questo punto della soap opera turca. Cosa succederà esattamente nelle prossime puntate? Durante una discussione tra Ferit e Deniz l’operaio incaricato di controllare la macchina in cui viaggiavano Demir e Zeynep, i genitori di Bulut, dirà loro che il veicolo è stato sabotato e che non si è trattato di un incidente ma di un piano ordito da qualcuno. Sia Ferit sia Deniz andranno su tutte le furie ma sarà Aslan a recarsi subito da Hakan perché fortemente convinto che ci sia lui dietro a tutto.

Anticipazioni Bitter Sweet: dure accuse ad Hakan e Demet, Ferit furioso

Quando Ferit arriverà a casa di Hakan e Demet vedrà il primo litigare furiosamente con la donna a causa del suo aborto, cosa che spaventerà moltissimo Deniz, presente anche lui come Ferit al momento della lite, e che permetterà ad Aslan di avere ulteriori prove per dimostrare alla giustizia l’aggressività del suo nemico. Ferit chiederà subito ad Hakan spiegazioni sui genitori di Bulut ma, fuori di sé, pur avendo avuto una risposta da Hakan, inizierà a stringergli forte la mano fino a buttarlo a terra e ad aggredirlo; sarà Deniz a separarli anche se pure lui sospetterà fortemente del nemico principale della serie. Nella discussione Ferit arriverà ad accusare persino Demet che quasi in lacrime, e già provata per la scoperta dell’aborto da parte di Hakan a causa del piano di Asuman, lo accuserà di straparlare perché lei era la sorella di Demir e non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere.

Chi ha ucciso i genitori di Bulut? Hakan la fa franca ancora una volta: le anticipazioni

Ferit tornerà a casa molto triste ma grazie a quanto scoperto riuscirà a riportare a casa Bulut perché il nipotino non sarebbe mai potuto stare con un presunto assassino; all’inizio Demet e Hakan cercheranno di opporsi ma poi lasceranno il piccolo andare con loro, e avranno purtroppo la meglio dopo un po’ di puntate: come vi spieghiamo dettagliatamente in queste anticipazioni Hakan riuscirà infatti a trovare la via per impedire a Ferit di incastrarlo e proprio per questo motivo il piccolo Bulut dovrà tornare con lui e Demet. All’inizio vi abbiamo detto che a questo punto della soap opera non si sa ancora chi ha ucciso i genitori di Bulut: se volete scoprirlo leggete pure quest’altro approfondimento su Bitter Sweet. Trovate invece qui tutte le altre anticipazioni sulla soap.