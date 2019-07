Bitter Sweet anticipazioni turche, Nazli rifiuta di sposare Ferit: il colpo di scena

Anticipazioni Bitter Sweet, il matrimonio di Nazli e Ferit a rischio

Il matrimonio di Nazli e Ferit è alle porte, lui è riuscito a convincere lei a mettere in piedi la messinscena per il bene di Bulut e tutto sembra destinato ad andare per il meglio, anche perché entrambi, nonostante questa decisione nasca dal bisogno di proteggere il piccolino di casa, si amano. A mettere i bastoni tra le ruote ai promessi sposi all’inizio non saranno né Demet e Hakan né Deniz, che anzi saputo della notizia deciderà di deporre le armi e di smettere di corteggiare Nazli, bensì i genitori di quest’ultima. Avete letto bene: proprio loro, il papà e la mamma della cuoca, non sopportano l’idea che la figlia li abbia esclusi di punto in bianco dalla sua vita. Ma cosa succederà esattamente? Veniamo subito alle anticipazioni sulle prossime puntate di Bitter Sweet.

I genitori di Nazli contro il matrimonio con Ferit: anticipazioni turche su Bitter Sweet

Come forse ricorderete, i genitori di Nazli sono stati già messi a dura prova dalla sua vita con Ferit quando venne pubblicata la notizia dell’apertura del ristorante e dell’ingresso di Ferit, il suo “amato”, tra i soci: questo mandò in bestia il padre della ragazza che credendo fortemente nei valori tradizionali non tollerava che sua figlia avesse iniziato a lavorare a casa di un uomo con cui non era sposata, e che ci si fosse anche fidanzata! Fu Ferit a risolvere tutto, e anche questa volta sarà lui a convincere il papà e la mamma di Nazli ad accettare il loro matrimonio: i due genitori non sapevano che il matrimonio fosse dovuto a Bulut e che avrebbe permesso in futuro di riaverlo, quindi credevano di essere stati estromessi dalla vita di Nazli senza motivo, ed è per questo che avevano deciso di chiudere qualsiasi tipo di rapporto.

Bitter Sweet anticipazioni, Ferit convince i genitori di Nazli

Per questo motivo Nazli chiamerà Ferit per annunciargli che non lo avrebbe più sposato dicendogli chiaramente della reazione della famiglia; Aslan proporrà subito a Nazli di chiamarli e la sua mossa si rivelerà vincente: il padre accetterà il matrimonio su carta a condizione di non essere coinvolto in nulla. Trovate qui le altre anticipazioni su Bitter Sweet.