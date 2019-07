Bitter Sweet, Ferit annuncia così il matrimonio con Nazli: Demet e Deniz sconvolti

Anticipazioni Bitter Sweet, Nazli e Ferit si sposano

Siamo arrivati a uno dei momenti più belli di Bitter Sweet perché finalmente Nazli e Ferit si sposano. No, non sarà un vero matrimonio e sapete tutti che di mezzo c’è la vita di Bulut – Azlan ha intenzione di sposarsi per portarselo a casa e toglierlo dalle grinfie di Demet e Hakan -, ma è anche vero che renderà chiari una volta per tutte i sentimenti che Ferit prova per la sua Nazli e quelli che lei prova per lui. Come si metteranno le cose una volta che Azlan dirà a tutti quello che intende fare? In che modo lo comunicherà all’opinione pubblica visto che fa parte di una grande azienda ed è anche socio con Nazli di un ristorante appena aperto? Succederà tutto durante una conferenza stampa, e la reazione di Deniz non si farà attendere.

Bitter Sweet anticipazioni, la conferenza stampa di Ferit per l’annuncio del matrimonio

Dopo aver superato le mille paranoie di Nazli, che si convincerà dopo aver visto per l’ennesima volta Bulut triste per il suo ritorno forzato a casa con Demet e Hakan, Ferit le farà una proposta di matrimonio coi fiocchi che non sembrerà una messinscena, come invece avrebbe dovuto essere, fino a quando non si ricorderà di quello che ha fatto la cuoca, cioè omettere quanto sapeva sul comportamento di Asuman. Accordatosi con Nazli, Ferit eviterà però di rivelarle un dettaglio importantissimo, e cioè che avrebbe annunciato il loro matrimonio tramite una conferenza stampa a cui avrebbero preso parte sia Deniz sia Demet e Hakan.

Nazli e Ferit si sposano: la reazione di Demet e Deniz in conferenza stampa

Chiaramente Demet resterà senza parole dopo che Ferit avrà dato l’annuncio, e Hakan, che intanto avrà già aggredito per la seconda volta sua moglie, cercherà di capire se reagirà sorpresa per la scelta di Aslan o se perché gelosa del loro vecchio rapporto; lo stesso si può dire di Deniz che deciderà di incontrare Nazli e le confesserà che smetterà di corteggiarla. Il matrimonio sarà fissato dopo due giorni dalla conferenza stampa ma saranno non pochi i problemi che i due innamorati dovranno affrontare: prima la crisi con i genitori di lei, poi il piano diabolico di Demet (aiutata dalla spia Burak). Trovate qui tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet.