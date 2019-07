Bitter Sweet prossime puntate, nel ristorante di Nazli c’è una spia di Demet: è Burak

Prossime puntate Bitter Sweet, una spia nel ristorante di Nazli e Ferit

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet scopriremo che nel ristorante Sakura aperto da Nazli e dalla sua insegnante di giapponese, e di cui è socio anche Ferit, sarà assunta una spia di Demet. Sì, avete letto bene: Bitter Sweet non smetterà mai di sorprendervi, e lo farà fino a prima del matrimonio di Nazli e Ferit perché sarà proprio a causa di questa spia che la perfida Demet riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote ai due innamorati. Ma cosa succederà esattamente nei prossimi appuntamenti della soap opera turca, e in quali occasioni? Veniamo subito al dunque perché ne abbiamo di cose da dirvi.

Anticipazioni Bitter Sweet, Burak aiuta Demet a sabotare il matrimonio di Nazli e Ferit

Anzitutto sappiate che la spia porta il nome di Burak e sarà assunta dopo che Ferit e Deniz scopriranno che Demir e Zeynep, i genitori di Bulut, sono morti non per un incidente stradale casuale ma per un omicidio pianificato. Burak non farà trapelare nulla del suo ruolo e riuscirà a danneggiare Nazli ben due volte: nel primo caso metterà del sale in un piatto che la cuoca aveva preparato per uno chef gourmet che si era proposto a Ferit per presentarsi al ristorante; nel secondo caso Burak dirà a Demet dove Nazli sarebbe andata a fare rifornimento di pesce fresco prima di sposarsi: questo permetterà alla perfida compagna di Hakan di seguirla e di approfittare di un momento di distrazione del fornitore Selali per chiudere la ragazza dentro al magazzino e tentare di far saltare il matrimonio.

Bitter Sweet anticipazioni: Burak personaggio chiave

Anche se Burak non comparirà spesso nelle prossime puntate di Bitter Sweet sarà senza dubbio un personaggio chiave per certi momenti importanti della soap opera turca. Se volete leggere altre anticipazioni su Bitter Sweet e su ciò che accadrà in futuro leggete pure gli approfondimenti del nostro speciale sulla soap opera turca.