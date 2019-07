Bitter Sweet, anticipazioni matrimonio Ferit e Nazli: Demet mette a rischio la vita di lei

Anticipazioni turche Bitter Sweet, Nazli e Ferit si sposano

Il giorno del finto matrimonio tra Nazli e Ferit accadrà l’impensabile e ancora una volta il rapporto tra i due innamorati rischierà di essere compromesso a causa di qualcun altro, fermo restando che se Ferit è ancora deluso da Nazli questo dipende non da altri ma da lei che – come ben sapete – non gli ha detto subito del comportamento scorretto di sua sorella Asuman. Le anticipazioni che vi daremo oggi riguardano non le scene finali della soap opera turca ma le puntate in cui i due decideranno di sposarsi per tenere con sé Bulut e toglierlo dalle grinfie di Hakan e Demet. Veniamo subito al dunque.

Bitter Sweet anticipazioni, il piano di Demet e il ruolo di Burak

Stanco di soffrire per Bulut, Ferit proporrà a Nazli di sposarsi dopo aver parlato con un avvocato; darà l’annuncio in conferenza stampa, scatenando la reazione di Demet e Deniz, e riuscirà a convincere in un secondo momento anche Kemal, il padre di Nazli, che intanto aveva deciso assieme alla propria compagna di chiudere qualsiasi rapporto con la figlia per essere stato estromesso dalla sua vita. Vi ricordiamo anche che Demet ha una spia nel ristorante di Nazli e che questa spia, Burak, riuscirà ad aiutare Demet nella realizzazione del piano che stiamo per illustrarvi.

Prossime puntate Bitter Sweet, Nazli rischia la vita

Visto che il matrimonio sarà un matrimonio finto e non vero, Nazli deciderà di andarsi a preparare solo poco tempo prima della cerimonia scegliendo di dedicare parte del suo tempo al ristorante; per questo motivo si recherà dal suo fornitore di pesce, Selali, per fare scorta per il locale. Sarà proprio in questo momento che interverrà Demet che dopo averla seguita e avendo approfittato di un momento di distrazione di Selali riuscirà a chiudere Nazli nel deposito cercando di far saltare il matrimonio che avrebbe dovuto essere celebrato il giorno stesso. Si tratterà di un momento delicato, visto che quella in cui Nazli è rimasta bloccata è una cella-frigorifero, e siamo sicuri che lascerà col fiato sospeso molti fan della coppia. Trovate qui tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet.