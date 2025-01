Belen “lesbica”, Valli “scroccona”, Rivelli sposa: 10 chicche di gossip

Ilary Blasi ha ricordato di aver invitato Francesco Totti a casa sua per una cena con i figli, rivelando di non aver mai ricevuto risposta dall’ex marito. In realtà, poco dopo che ha sottolineato la questione in un’intervista rilasciata a La Repubblica, Totti si è fatto sentire: ha postato una foto romanticissima con Noemi Bocchi dai Caraibi. La cena in stile famiglia allargata può attendere.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sposeranno dopo sette anni di fidanzamento. Lui le ha fatto una proposta di matrimonio mozzafiato, lei ovviamente ha detto sì. Il volto pulito di Uomini e Donne!

Pure Naike Tivelli, figlia di Ornella Muti, convolerà a nozze. Lo ha annunciato lei stessa tramite una lettera inviata a MowMag in cui ha rivelato che il futuro marito si chiama Roberto, uomo riservatissimo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Il matrimonio sarà riservatissimo e gli invitati pochi. Solo amici e parenti stretti.

Chiara Ferragni è incinta? Il magazine Oggi rilancia le voci di una possibile gravidanza dell’influencer, pizzicata ad entrare nella nota clinica ostetrica Mangiagalli di Milano. Nella struttura ci è rimasta per più di un’ora. Diventerà di nuovo mamma e Giovanni Tronchetti Provera sarà di nuovo neo papà? Tempo al tempo…

Melissa Satta innamoratissima di Carlo Beretta. “Sono strafelice con lui”, ha rivelato al magazine F, aggiungendo che non avrebbe alcun problema ad incontrare la sua ex, Giulia De Lellis, laddove si presentasse l’occasione.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori bis: il 4 gennaio 2025 hanno accolto Gabriella, la loro secondogenita. Auguri!

Buone notizie per Gustavo Rodriguez: il 65enne, ustionatosi un mese fa, è stato dimesso dall’ospedale. La guarigione sarà lenta, ma l’importante ora è che stia meglio e possa pian piano recuperare.

Sempre restando in casa Rodriguez, Belen si è beccata il 32esimo Tapiro d’Oro. A Staffelli ha detto: “Con gli uomini ho chiuso, forse proverò l’altra sponda”. La dichiarazione è stata ritenuta da qualcuno denigratoria nei confronti del mondo LGBTQ. Manco più una battuta si può fare, siamo alla frutta!

Volano gli stracci tra Karina Cascella e Beatrice Valli. La prima ha indetto un suo personale premio social, “la scroccona dell’anno” facendo vincere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha replicato dando della “frustrata” all’opinionista televisiva. A Natale siamo tutti più buoni, ma anche no!

Raffaello Tonon in versione asfaltatore: l’opinionista, dopo aver visto che il Tg1 ha dato spazio alla promozione della docu-serie “Ilary” di Ilary Blasi, ha detto che il canone “è un furto legalizzato” . Dopodiché si è scagliato contro Michelle Hunziker che si era autoincensata dicendo di avere l’età biologica di una 25enne grazie al suo impegno sportivo e al suo regime alimentare. “L’unico segreto sono i quattrini”, ha tuonato. Mica ha tutti i torti!