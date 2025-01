Tonon duro: Ilary Blasi e Michelle Hunziker smontate (giustamente!)

Durante il periodo natalizio siamo tutti più buoni? Assolutamente no. Almeno non lo è Raffaello Tonon che con un paio di storie Instagram ha stroncato, viene da dire giustamente, le ultime mosse comunicative di Ilary Blasi e Michelle Hunziker. L’opinionista televisivo non è andato per il sottile e se l’è pure presa con la Rai. Anche in questo caso difficile dargli torto. Ma che cosa hanno fatto le due conduttrici in forza a Mediaset? La Hunziker in una recente intervista si è autoincensata, sostenendo che ha un’età biologica di una 25enne grazie al suo impegno sportivo, al suo regime alimentare e pure grazie all’autoerotismo. Alé! La Blasi è riuscita a farsi ospitare al Tg1 (sì, esatto, il Tg principale del servizio pubblico) per sponsorizzare l’uscita di “Ilary”, docu-serie targata Netflix disponibile del 9 gennaio sulla piattaforma statunitense.

Si parta dall’ex moglie di Totti. “Sia chiaro che la Blasi la conosco poco, ha condotto l’edizione del Grande Fratello nella quale ho partecipato. E nulla più tra lei e me”, ha esordito Tonon nelle storie del suo account Instagram. Quindi ha tuonato: “Mi perplime la notizia del Tg1 che ci informa su ciò che la Blasi ha prodotto sulla sua vita, divorzio compreso, in qualche canale. Il canone è un furto legalizzato senza se e senza ma“. Beh, in effetti l’uscita di “Ilary” su Netflix non pare proprio una notizia di interesse nazionale. Per lo meno non da dare al Tg1. Che ne parli Caterina Balivo a La volta buona o Alberto Matano a La vita in Diretta nella slot dedicata allo showbiz. Ma il Tg1 proprio no.

Tonon è stato ancor più duro quando ha parlato di Michelle Hunziker e dell‘intervista in cui si è soffermata a lunga sulla sua forma fisica smagliante. La chiacchierata la conduttrice svizzera l’ha concessa al Corriere della Sera. Tante altre testate l’hanno riportata. Tra queste il magazine Oggi, il cui titolo è stato rilanciato proprio da Tonon (“Michelle Hunziker: “Mi sento 25 anni. Il segreto? Niente zuccheri, sport e self love”). L’opinionista televisivo ha poi smontato la presentatrice elvetica: “L’unico segreto sono i quattrini che meritatamente possiede. Anche se da anni rispolvero una frase milanese che riassume tutto: “Su da doss””.

Per chi non avesse dimestichezza con il milanese, “su da doss” suona come l’espressione gergale italiana “saltami giù di dosso”, altrimenti detto “stammi lontano e dammi tregua”. Insomma, Tonon sostiene che la Hunziker sia così in forma soprattutto per i tanti soldini che può spendere per mantenersi giovane. Ora, il discorso è complesso e ci vorrebbero pagine e pagine per sviscerarlo. Lo si potrebbe riassumere così: senza dubbio Michelle è sportiva e si alimenta bene (chapeau!), ma senza una serie di trattamenti e senza tanta disponibilità economica per poter comprare prodotti specifici etc – mettiamola così: se fosse una comune mortale – sarebbe così splendidamente in forma?

