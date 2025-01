Naike Rivelli boom: “Mi sposo, pensavo di finire come mia madre”

Naike Rivelli si sposa. Lo ha annunciato la stessa 50enne attraverso una lettera inviata a Mowmag. La figlia di Ornella Muti ha raccontato che il matrimonio sarà celebrato quest’anno, nel 2025. Il “cavaliere impavido” che l’ha stregata è un uomo riservatissimo, di nome Roberto, che non frequenta il mondo dello spettacolo. La scintilla è scoccata sette anni fa ed ha fatto cambiare idea alla Rivelli che era convinta di rimanere single come la madre. E invece ecco che si è palesato l’inaspettato. Ora è tempo di fiori d’arancio. Naike, nel rivelare i suoi progetti nuziali, ha spiegato per filo e per segno in che modo è stata ‘folgorata’ dal futuro marito e in che modo quest’ultimo ha saputo conquistarla.

Naike Rivelli, matrimonio: l’annuncio delle nozze

“Cinquant’anni compiuti, io mi fidanzo felicemente e mi sposo quest’anno. Sappiatelo. Ci tengo a raccontarvi la mia storia, perché magari può risvegliare in qualcuno la voglia di trovare l’amore quello vero e di non accontentarsi, come fanno in molti”. Ha esordito così la Rivelli nel rivelare pubblicamente che convolerà a nozze. La 50enne si è poi avventurata in un lungo discorso, provando a descrivere che cosa dovrebbe essere inteso per amore vero:

“Partiamo dal capire una cosa. Cos’è l’amore vero? Semplice. L’amore vero per me sono tre parole, la sacra Trinità del cuore: fiducia, amicizia, rispetto. “F.a.r.”, che in inglese vuol dire lontano. Senza fiducia… Non c’è nulla. La fiducia si basa sull’amicizia e la complicità, che rende la coppia una squadra unita. Il rispetto. Se uno rispetta se stesso e l’altro non ci potrà mai essere bugia né finzione né tradimento”.

Dopo cotanto filosofeggiare, la 50enne ha fatto un po’ di autocritica, affermando che in passato si è imbattuta in relazioni che l’hanno lasciata inappagata e si è pianta addosso. Per questo aveva maturato la convinzione che sarebbe invecchiata sola ma felice, come mamma Ornella. E invece ecco che è entrato in scena Roberto: “Dopo una vita passata a raccontarmela, mentre soffrivo come un cane bastonato con persone varie, dove mancava sia il rispetto che la complicità che la fiducia, avevo deciso di appendere il cuore a un chiodo, pensando di invecchiare felice e single accanto alla mamma altrettanto felice e single come me. Ma l’universo ha voluto diversamente e ne sono molto grata“.

Il futuro marito lo ha conosciuto sette anni fa. Lui “arrivò qui nelle campagne sperdute piemontesi, un cavaliere impavido”. “Mi ha corteggiata sei mesi – ha aggiunto Rivelli –, e io per quattro neanche me ne sono accorta, tanto ero indifferente a certi tipi di approcci. Ma lui si è dimostrato molto diverso da ciò che ho avuto la sfortuna di avere in passato. Così diverso che piano piano ha catturato la mia attenzione, anima, cuore. Tutto”. Naike ha voluto sottolineare che Roberto è un uomo assai riservato, che non ha nulla a che fare con il jet-set. Trattasi di un “uomo concreto, un grande lavoratore, soprattutto un uomo che ha capito chi sono io”, ha dichiarato sempre Rivelli.

E ancora: “Io non sono per niente facile, guys. Tanta roba. Vivo isolata da tutto con i miei animali e mi immergo in Matrix solo per lavoro. Non amo le serate, le feste vip, le borsette firmate; “blood” diamonds e lusso mi fanno letteralmente vomitare. Incontrare un uomo che come me ama la natura, l’orto e le cose semplici non è facile. Ma è successo. E che successo è stata la nostra unione, solo i famigliari e pochi amici lo sanno. Qualcosa di meraviglioso“.

L’equilibrio raggiunto grazie al fidanzato e futuro marito

Naike ha quindi riferito che grazie al fidanzato è riuscita a trovare un equilibrio raggiunto grazie all’armonia, alle risate e alla pace interiore. Una sorpresa del tutto inaspettata: “Ho trovato il compagno d’avventura che pensavo non potesse esistere per una stramba come me. E invece… Il mio messaggio è questo. Non abbiate paura a stare soli. Ad aspettare. Meglio tutta la vita soli che male accompagnati o tristemente accontentati. Nella solitudine ci si ritrova. Ho aspettato anni prima che arrivasse il mio Roberto. Anni senza manco una carezza. Anni di grande introspezione e scoperta di chi sono veramente”.

Sempre rapita dalla vena filosofica, la Rivelli ha sostenuto che se non sappiamo chi siamo e cosa desideriamo realmente, non possiamo pretendere di avere soddisfazioni. Poi ha citato la sua stessa storia, dicendo che troppe volte si è accontenta “del nulla” per poi avere dei crolli. “Dopo sette anni di amore in perfetta sintonia ho detto “sì”. Non vedo l’ora! Mi sposo guys! Lo farò in maniera molto umile e semplice. Perché il nostro amore è così immenso che non servono festoni e fronzoli… l’amore basta a se stesso. Ovviamente sarà tutto blindato, ci saranno solo pochi amici, famigliari e (chiaramente) MOW”, ha concluso la futura sposa.