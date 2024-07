Naike Rivelli punge Chiara Ferragni: parodia e reazioni (video)

Dopo la pioggia di notizie di ieri che ha visto protagonista Chiara Ferragni e i suoi guai giudiziari, Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ha deciso di cavalcare l’onda e di regalare ai suoi followers una personale visione della vicenda. Naturalmente si sta parlando del caso delle uova di Pasqua e delle donazioni all’associazione benefica “I bambini delle fate“.

Chiara Ferragni ha infatti deciso di rinunciare al ricorso e di fare una donazione per un minimo di 1 milione e 200mila euro in favore della suddetta associazione, con la quale si era svolta la collaborazione delle uova di Pasqua. In cambio, l’Antitrust non porterà avanti il procedimento. Una notizia che ha lasciato sgomenti e che ha acceso una dura polemica. Ancora una volta quindi l’influencer cremonese si è trovata nell’occhio del ciclone. Ecco cosa pensa Naike Rivelli di tutta questa storia e quali sono state le reazioni dei suoi followers.

La parodia di Naike Rivelli

Non si può certo dire che Naike Rivelli abbia perso tempo: poco fa fa la figlia di Ornella Muti e MowMag hanno condiviso sui loro profili social un breve video parodia che la Rivelli ha realizzato per l’occasione. Ovviamente la protagonista del filmato è lei nei panni dell’influencer cremonese e si tratta di una riproduzione del contestatissimo video pubblicato dalla stessa Ferragni nella giornata di ieri, venerdì 5 luglio, per comunicare ai suoi fans la decisione circa il caso delle uova di Pasqua.

“Ciao guys, sono qui per fare una comunicazione molto importante”: inizia così la parodia della Rivelli, che poi prosegue il discorso ponendo l’accento sul fatto che la Ferragni non abbia più voluto procedere con il ricorso. Per concludere, la Rivelli si è lanciata in un’evidente provocazione affermando: “Detto questo, prendo la mia borsetta di Miu Miu e mi faccio un selfie!”.

Insomma, una bella frecciatina che a quanto pare, a vedere dai commenti lasciati dagli utenti, non è passata per niente inosservata.

La frecciatina ai followers della Ferragni

Per finire, la Rivelli nel video non le ha mandate a dire nemmeno a tutti coloro che continuano a seguire Chiara Ferragni e interagire positivamente con tutto ciò che l’influencer sceglie di postare sul suo profilo: “Vorrei chiedere a tutti coloro che mi seguono e che mi mettono il like se potessero fare delle interviste a giornalisti pensanti spiegando perché mi seguono ancora e mettono dei like“.

Insomma, una vera e propria bordata a 360 gradi e che quindi non ha coinvolto solamente l’influencer e i suoi collaboratori ma anche chi, con un semplice like e dal proprio divano, sostiene tutti i giorni Chiara Ferragni e il suo operato.

Reazioni social

Andando a spulciare la sezione dei commenti sotto al video della Rivelli è facile rendersi conto di come la breve parodia abbia prodotto reazioni talvolta opposte. Tra chi ha voluto dire la sua sulla mossa della Rivelli vi è stato qualcuno che ha appoggiato le parole scelte dalla figlia di Ornella Muti per commentare l’accaduto, e altri che invece si sono letteralmente scagliati contro di lei.

“Che noia crearsi visualizzazioni alle spalle degli altri. Ecco una persona che dovrebbe trovarsi un lavoro“, “Ma va a lavorare anche tu che non fai ridere. Tu e la Ferragni siete la stessa merce“, sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti sotto al video in questione.