Melissa Satta si toglie dei sassolini: De Lellis, Beretta e Berrettini

Melissa Satta ha ritrovato l’amore a fianco di Carlo Gussalli Beretta, tanto che nei giorni di festa è entrata ufficialmente a far parte della sua famiglia. La showgirl italiana si espone in una nuova intervista per il settimanale F, tramite la quale risponde anche a qualche critica legata alle notizie di cronaca rosa che la vedono protagonista. Non solo, parla della sua carriera, ricordando che nel 2005 Teo Mammucari l’ha scelta per un suo programma e se così non fosse stato probabilmente la sua vita avrebbe preso un’altra svolta.

“Chissà come sarebbe andata”, si chiede Melissa. Ma nel corso della sua carriera, nel mondo del gossip, le sono state riservate non poche offese. In particolare, la Satta spiega di essere spesso dipinta come “una mangiauomini”. Ed è a questo insulto che ora ci tiene a dare una risposta: “Io che sono tutt’alto!”. Ciò che, ultimamente, l’ha colpita è stata l’accusa che Matteo Berrettini perdesse le partite di tennis per colpa sua. Ebbene la showgirl precisa che non è stato bello per lei ricevere questo tipo di attacco:

“Quando dicono che sono sex addicted e che Matteo perdeva le partite per colpa mia, allora no. All’inizio ci ridevo su, poi le insinuazioni sono diventate pesanti, offensive. Ci sono cosiddetti giornalisti che per avere un like scrivono di tutto. Sono un personaggio pubblico, è vero, ma ho un figlio che naviga su Internet e va a scuola. Non sono disposta a tollerare gli insulti”

La Satta ricorda a chi la critica di aver avuto sempre storie d’amore “importanti e lunghe”. Infatti, con il suo ex marito Kevin-Prince Boateng ha avuto una relazione durata dieci anni, seguendolo in qualsiasi suo spostamento dovuto al suo lavoro di calciatore. Poi è arrivata la separazione e ha avuto altre storie, cosa che le sembra giustamente normale. Un anno l’ha trascorso a fianco di Berrettini e ora è felicissima insieme a Carlo Beretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis, ora felicemente innamorata di Tony Effe.

“Sto vivendo qualcosa di nuovo e di bello”, racconta Melissa in questa sua nuova intervista. Anzi, si definisce “strafelice” in questa nuova relazione. Carlo rappresenta per lei “un compagno fantastico”. Ovviamente nella sua vita lo spazio più grande è dedicato al suo figlio Maddox Prince, con cui condivide passioni per lo sport e i viaggi. Oggi la Satta ha anche tanti progetti in ballo e non potrebbe chiedere di meglio.

La showgirl è, infatti, pronta a fare ritorno in TV con Vip al tappeto, programma condotto da Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s Band. Ebbene in questa trasmissione è presente anche Giulia De Lellis, ex fidanzata del suo Carlo Beretta. Nessun problema per la Satta, la quale ci tiene a precisare che sono presenti entrambe, ma in due diversi appuntamenti:

“Si parla solo di questo, e non voglio credere che ci abbiano scelte apposta. Non ci siamo mai incontrate, siamo in due puntate diverse, ma nel caso potevamo farci quattro risate…”

Probabilmente neppure per Giulia sarebbe stato un problema incontrarla, in quanto oggi si sta godendo al massimo la sua relazione con Tony Effe, mentre Carlo rappresenta solo un ricordo.