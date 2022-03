Boateng replica alla Satta: perché l’ha lasciata, oggi con Valentina sorride

Il calciatore ha rivelato in un’intervista perché è finita con l’ex velina e come sta andando la relazione con la sua nuova fiamma

Kevin Prince Boateng e Melissa Satta si sono detti addio nel dicembre del 2020. I due, genitori del piccolo Maddox di soli 7 anni, hanno vissuto un matrimonio fatto di alti e bassi fino alla rottura definitiva. Oggi l’ex Velina e il calciatore sono andati avanti con le loro vite. A tornare sui motivi della rottura è stato il 34enne, intervistato dal Corriere della Sera. Il tedesco di origini ghanesi ha anche riflettuto sul rapporto con la sua attuale fidanzata, Valentina Fradegrada.

Boateng, alla soglia dei 35 anni, ha discusso ai microfoni del Corriere a proposito del matrimonio finito con Melissa Satta. Quest’ultima, nel salotto di Verissimo lo scorso gennaio 2022, ha detto a Silvia Toffanin di aver sofferto molto a causa della rottura col calciatore. La 35enne, in quell’occasione, ha sottolineato che non ha scelto lei di interrompere la relazione, ma il marito. Boateng oggi ha deciso di fare chiarezza.

Molti, quando è stata diffusa la notizia della separazione tra il calciatore e la Satta, hanno pensato che la causa fosse stata un’infedeltà di lui. Boateng ha deciso di smentire categoricamente:

“Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina. Non sono uno che lascia una donna per un’altra.”

Il calciatore ha anche lanciato una frecciatina all’ormai ex partner, accusandola probabilmente di aver lasciato che i media speculassero sulla fine della loro love story inventandosi vicende non vere.

“L’intervista con titoli acchiappaclick, tipo ‘mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto’. Sono arrivati insulti e io non accetto la cattiveria”.

A quanto pare causa della fine del matrimonio tra i genitori di Maddox, legati dal 2011, non è da ricercare in una terza persona. Il calciatore ha per la prima volta spiegato quali sono state le vere ragioni per cui ha deciso di allontanarsi dalla showgirl italoamericana: a quanto pare Boateng stava vivendo un periodo di malessere psicologico ed ha pensato di rivoluzionare la sua vita.

“Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti”.

Melissa Satta e Kevin Boateng felici con i nuovi partner

Dopo la dolorosa rottura l’ex velina e il calciatore hanno ritrovato il sorriso. La Satta al momento è legata all’imprenditore Mattia Rivetti, a lei accostato da un anno. La 35enne, qualche tempo fa, non ha escluso la possibilità di sposarlo presto. Boateng, invece, è attualmente fidanzato con Valentina Fradegrada, influencer bergamasca classe 1991 cinque volte campionessa di wushu kung fu. Con lei il calciatore sta pianificando il futuro. Il 34enne, che ha raccontato perché si trova in sintonia con lei, sembra fare sul serio, spiegando di avere intenzione di diventare di nuovo padre e di star facendo affari insieme alla sua nuova compagna.