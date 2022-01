Melissa Satta: “Boateng? Non ho scelto io”, poi parla di Vieri e Rivetti

Melissa Satta è tornata a Verissimo per parlare della sua nuova vita sentimentale. Archiviato il matrimonio con Kevin Prince Boateng, la soubrette sarda è ora felice accanto all’imprenditore Mattia Rivetti. I due sono legati da quasi un anno e fanno progetti di vita insieme. Da mesi si parla di un figlio in arrivo e la Satta è più che mai propensa all’idea…

A Silvia Toffanin l’ex Velina di Striscia la notizia ha però voluto chiarire che la scelta di separarsi dall’ex calciatore del Milan non è di certo dipesa da lei:

“Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene”