Melissa Satta, Rivetti vuole un figlio: la reazione della modella, il gossip

Arriva sulle pagine di Magazine Oggi un’indiscrezione che farà piacere a tutti i fan dell’ex velina di Striscia la notizia. Sembra infatti che Melissa Satta stia seriamente pensando di allargare la sua famiglia, aggiungendo un nuovo pargolo che per ora non è nient’altro che una speranza. A quanto pare, infatti, il suo compagno Mattia Rivetti avrebbe manifestato la voglia di avere un figlio da lei. E la soubrette non si sarebbe certo tirata indietro.

Entrambi sono talmente innamorati l’uno dell’altra da avere insomma deciso di fare un nuovo grande passo, che consoliderebbe così ulteriormente il loro rapporto, nato nei primi mesi del 2021. Se in casa Satta-Rivetti arrivasse un neonato, come si augura la coppia, sarebbe questo il secondo figlio per la modella, che 7 anni fa ha dato alla luce il piccolo Maddox. Quest’ultimo è nato dalla relazione fra la Satta e il calciatore Kevin Prince Boateng, ufficialmente conclusasi a fine 2020 con un sofferto divorzio.

Melissa Satta e Mattia Rivetti: la loro storia e come si sono conosciuti

Con il potenziale padre del suo secondo figlio Melissa Satta sta insieme dai primi mesi del 2021. Come riportato da Il Corriere della Sera, il primo incontro fra i due sarebbe avvenuto grazie a degli amici comuni e sarebbe stato immediatamente colpo di fulmine. I primi sguardi i due li avrebbero scambiati, dunque, proprio nel periodo più delicato della fine del matrimonio della Satta con Boateng, durato 9 anni e mezzo.

Anche Mattia, proprio come Boateng, è decisamente un buon partito. Rivetti è infatti il nipote della Sportswear Company, che può vantare fra i suoi brand anche Stone Island. Proprio di recente, l’azienda di famiglia è passata al gruppo Moncler, con un’acquisizione del valore di oltre 1 miliardo di euro. Mattia, oggi, avrebbe in mano quasi il 20% del pacchetto di azioni del gruppo.

Le primissime immagini dei due, che in realtà sono rimasti piuttosto distanti dai social, sono apparse a marzo di quest’anno, scattate dai paparazzi a City Life a Milano. Negli scatti apparsi sui giornali di gossip i due apparivano sorridenti (sotto le mascherine) e teneramente abbracciati.