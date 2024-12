Karina Cascella: “Beatrice Valli scrocca, sorella esclusa”. Reazione

Karina Cascella fa la festa di fine anno a Beatrice Valli e volano gli stracci tra gli ex volti di Uomini e Donne. L’ex opinionista si è scagliata contro l’influencer, dandole della scroccona e tirando pure di mezzo sua sorella Ludovica, affermando che viene esclusa in ambito familiare. La moglie di Marco Fantini, dopo aver letto e udito le parole tutt’altro che tenere che le ha rivolto Karina, ha reagito, dando a quest’ultima della frustrata. Un botta e risposta ruvido e piccatissimo che si è consumato nelle scorse ore a colpi di storie Instagram. E per fortuna che sotto Natale tutti dovrebbero essere più buoni.

Qualche giorno fa Karina, tramite alcune storie social, se l’è presa con le influencer che, tramite le sponsorizzazioni, possono godere di vacanze gratis e possono avere oggetti di vario genere senza pagare. Dopo lo sfogo, tanti suoi fan (ne ha più di un milione su Instagram) l’hanno pregata di fare nomi e cognomi e di non rimanere sul vago. Sono stati prontamente accontentati. La Cascella, prendendo come riferimento diversi pareri della sua fanbase, ha organizzato una sorta di sondaggio, proclamando Beatrice Valli come scroccona dell’anno. Inoltre ha attaccato l’ex corteggiatrice di UeD sul lato personale, arrivando a definirla una persona non umile e antipatica.

Karina Cascella si scaglia contro Beatrice Valli, la replica dell’influencer

“Faccio il nome della vincitrice. The winner is Beatrice Valli, che vince anche in ordine: premio simpatia e premio umiltà. Ti auguriamo tutti di lavorare molto in questo anno nuovo, ma anche di spenderli questi soldini e non di scroccare soltanto. E magari con un po’ di simpatia e umiltà in più. Complimenti per questa vittoria”. Così Karina in una storia su Instagram. L’ex opinionista di UeD ha poi rilasciato altre dichiarazioni dure e velenosissime, affermando che la Valli ha avuto la fortuna di ottenere visibilità all’improvviso, “senza alcun merito specifico”. E che quando succede ciò, c’è il rischio di “diventare arroganti e dare tutto per scontato”.

Addirittura la Cascella è andata a toccare un tasto delicato, vale a dire quello familiare, dicendo che Beatrice esclude la sorella Ludovica: “Ti auguriamo un 2025 ricco di lavoro, ma ti auguriamo anche un po’ più di simpatia e anche un po’ più d’amore per una sorella che viene praticamente sempre esclusa”. In un’altra storia Instagram ha invitato Beatrice a pagare: “Sii quel tipo di donna che tira fuori la carta dal portafogli o i contanti e non scrocca dall’ambiente che ti circonda”. Infine Karina ha sostenuto che la Valli non si dovrebbe offendere. Motivo? Sempre secondo la Cascella “è ovvio che te ne dicano quattro” se “non sei umile”.

E Beatrice come ha reagito a tutti questi attacchi? Rispondendo a sua volta con una storia Instagram e dando della frustrata a Karina, senza nemmeno nominarla: “Sii quel tipo di donna che eleva l’energia dell’ambiente. Ci sono già abbastanza frustrati in giro. La parola giusta è frustrati”.