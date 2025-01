Paolo Crivellin e Angela, proposta di nozze: pianto e reazione (video)

Angela Caloisi e Paolo Crivellin diventeranno marito e moglie. L’ex tronista di Uomini e Donne ha sorpreso l’amata durante le festività natalizie, facendole una proposta di matrimonio romanticissima, ad alta quota e in mezzo alla neve. La 31enne di Caserta, quando il fidanzato si è inginocchiato e ha estratto l’anello con cui l’ha chiesta in sposa, è scoppiata in lacrime. Poi gli abbracci e i baci pieni di passione. E naturalmente il “sì”. Dunque, dopo sette anni di fidanzamento arriveranno i fiori d’arancio. Era il febbraio 2018 quando Crivellin scelse Angela negli studi di UeD. Da allora i due non si sono più lasciati e adesso sono pronti per il grande passo.

La proposta e la reazione della futura sposa sono state immortalate in un video pubblicato su Instagram. A corredo del filmato, la Caloisi ha scritto la seguente didascalia, spiegando il turbine di emozioni provate:

“Mi si è fermato il cuore quando ho visto che con gli occhi lucidi mi hai detto tutto quello che tenevi dentro. Non penso di poter riuscire a trovare mai le parole giuste per parlare di noi, ma so che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati mi sono sentita amata per quella che sono realmente e non c’è regalo più bello che tu potessi farmi. Sentire che mi vuoi così tanto bene mi fa davvero pensare a quanto la vita poi ti restituisca tutto ciò che ti ha tolto. Io non vedo l’ora di giurarti amore eterno. Sei la mia famiglia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Caloisi (@angelacaloisi)

Il post è immediatamente stato preso d’assalto da tantissimi fan che hanno rilasciato commenti tripudianti. Diversi anche gli ex volti di Uomini e Donne che hanno espresso sostegno e felicità per la coppia. Giulia De Lellis, Giacomo Czerny, Sabrina Ghio e Lorenzo Riccardi hanno piazzato una marea di cuoricini rossi sotto al video. “Urlo, così felice per voi”, la reazione dell’ex tronista Nilufar Addati.

Curiosa anche l’esternazione di Valeria Bigella che ha scritto: “Congratulazioni ragazzi”. Si ricorda che la donna fu corteggiata a Temptation Island proprio da Crivellin quando quest’ultimo fu chiamato nel ruolo di tentatore nel reality show. La Bigella quasi perse la testa per lui, anche se alla fine decise di uscire dal programma con il fidanzato di allora Alessio Bruno. Pochi mesi dopo Paolo fu chiamato sul trono, e conobbe Angela, innamorandosi perdutamente.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi; da Uomini e Donne al matrimonio

I due hanno preso parte alla stagione 2017/2018 di Uomini e Donne. La scelta avvenne nel febbraio 2018. Paolo è nato a Torino nel 1991, Angela è originaria di Caserta ed è venuta alla luce nel 1994. Prima di approdare a UeD, Crivellin, come poc’anzi accennato, ha preso parte come single a Temptation Island corteggiando Valeria Bigella. Prima ancora è stato incoronato Mister Italia.