Striscia, Tapiro d’Oro a Belen che rivela: “Con gli uomini ho chiuso”

Anno nuovo, Tapiro d’Oro nuovo per Belen Rodriguez. Per la 32esima volta il noto tapiroforo di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha raggiunto la showgirl argentina per consegnarle l’ambito premio, accompagnato anche da un cornetto portafortuna in vista dell’ormai imminente nuova avventura televisiva della Rodriguez. Un regalo che non si può proprio rifiutare, pena la cattiva sorte.

Nel servizio integrale, che andrà in onda proprio questa sera, mercoledì 1 gennaio, su Canale 5, la showgirl si è fermata a chiacchierare con l’inviato del TG satirico e ha fatto qualche divertente rivelazione sulla sua vita privata, lasciando anche intendere di essere tornata single.

La rivelazione sul genere maschile

Dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo, Belen Rodriguez si prepara a fare il suo grande ritorno al timone di un programma su Real Time, dedicato alle coppie. Il progetto televisivo al quale prenderà parte Belen si intitola “Amore alla prova. La crisi del settimo anno”, la prima puntata andrà in onda proprio questa sera, alle 21.30, e si tratterà di un docu-reality arrivato già alla sua terza edizione.

Come anticipato, per l’occasione, e per augurare buona fortuna alla showgirl, Staffelli l’ha intercettata per le vie di Milano e le ha consegnato un bel Tapiro in edizione speciale. Nel corso della chiacchierata con il tapiroforo di Canale 5, Belen si è anche lasciata andare a qualche confessione sulla sua vita privata, come il fatto di volersi tenere lontana dal genere maschile: “Con gli uomini ho chiuso: proverò l’altra sponda“, ha affermato con tono scherzoso la showgirl.

Parole con le quali Belen sembra aver anche voluto confermare di essere tornata single dopo la breve liaison con Angelo Galvano, ingegnere 34enne con il quale Belen pare essere stata legata solamente per qualche mese.

Per finire, anche qualche dichiarazione sul suo ex marito e padre di suo figlio, Santiago, Stefano De Martino. I rapporti con il conduttore, attualmente alle prese con Affari Tuoi, sembrano essere più distesi rispetto al passato e, su un possibile ennesimo ritorno di fiamma la showgirl è stata a dir poco tranchant: “No, non succederà più. Abbiamo depositato i documenti (del divorzio ndr.)“

Come anticipato, per vedere il servizio integrale occorrerà aspettare ancora qualche ora e sintonizzarsi su Canale 5 dalle 20:30 in poi.