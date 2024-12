Belen volta pagina. Nuovo capitolo per la modella argentina

Non la vediamo da un po’ ma è pronta a tornare e a tenere compagnia a migliaia di persone che la seguiranno. Stiamo parlando di Belen Rodriguez che dopo aver abbandonato la nave di Mediaset, ha deciso di cambiare rotta ed iniziare un nuovo percorso su Real Time. Sarà al timone di “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”.

Belen Rodriguez conduce un programma su Real Time

Il programma “Amore alla prova- La crisi del settimo anno” andrà in onda a partire dal 1° gennaio 2025 alle 21.30 sul Real Time e sarà condotto da Belen Rodriguez. Insieme a lei ci sarà Maria Luigia Augello psicologa, psicoterapeuta e sessuologa che supporterà le coppie che parteciperanno a questa nuova avventura.

Di cosa tratta il programma

“Amore alla prova – La crisi del settimo anno” vuole essere un esperimento sociale in cui 4 coppie in crisi decidono di scambiarsi i partner tra loro. Ogni coniuge potrà vivere per 14 giorni con il nuovo compagno con cui dovrà affrontare una vera e propria convivenza. Sarà proprio Belen Rodriguez a seguire i concorrenti in questo lungo percorso, ascoltando ogni dettaglio e stato d’animo per poi riportarlo al pubblico.

Una volta terminato l’esperienza, ognuno tornerà con il proprio partner e sarà in quel momento che tutti decideranno cosa fare. Bisognerà capire se dopo aver convissuto con un estraneo, il rapporto sia cambiato o meno. A quel punto, la conduttrice, un po’ come è solito fare Filippo Bisciglia a Temptation Island, dovrà fare la fatidica domanda: tornare a casa da soli o in compagnia?

Sono in tanti a chiedersi come mai sia stata scelta la modella argentina come presentatrice e guida di questo percorso sentimentale dal momento che la diretta interessata non è arrivata alla crisi del settimo anno con Stefano De Martino. La loro storia, infatti, tra tira e molla è finita prima anche se negli ultimi tempi sembra che qualcosa si sia di nuovo sbloccato tra i due. Che stia per iniziare un nuovo capitolo per la coppia?

Ultime notizie di Belen e De Martino

Su Stefano De Martino e Belen Rodriguez se ne sono dette tante e sono tanti a credere che tra loro non sia realmente finita. In verità, però, il conduttore di Affari Tuoi ha confermato la fine ufficiale della loro storia e del matrimonio. A Vanity Fair ha spiegato: “No, non succederà più“, svelando che i documenti per il divorzio sono stati già depositati. Inoltre, ha aggiunto che tra i due vi è un rapporto amichevole: “Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”.