De Martino: “Torno con Belen? Vi dico la verità e cosa dice Santiago”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno divorziato. Non c’è alcuna possibilità che torneranno assieme a differenza degli ultimi gossip trapelati. A confessarlo è stato lo stesso conduttore napoletano in una lunga e intima intervista rilasciata a Vanity Fair in cui, per la prima volta, ha parlato apertamente dei tradimenti all’ex moglie, dei rapporti che ha oggi con lei, delle donne che ha frequentato dopo la fine del suo matrimonio e del perché è single e del perché, probabilmente, rimarrà solo soletto ancora per molto tempo. Spazio anche al legame strettissimi con suo figlio Santiago e a quello con Luna Marì, frutto d’amore avuto dalla Rodriguez e Antonino Spinalbese.

Per quel che riguarda l’argomento sentimentale, De Martino ha ragionato sul fatto che oggi tutto è più veloce, sostenendo che anche in amore, rispetto al passato, ora si hanno più alternative. “Non c’è lo stigma del divorzio. È più difficile rimanere assieme. Alcune cose sono anticipate, altre posticipate”, ha aggiunto. Per il suo caso, ha sussurrato che si augura di trovare una “dimensione familiare solida a 40 o anche a 50 anni: perché sei più consapevole”. Dal parlare in generale, nel corso della chiacchierata a Vanity il conduttore ha poi stretto il cerchio, discutendo nello specifico del suo matrimonio naufragato e della sua vita da single:

“Io single? Non c’è nessuna. O meglio: nessuna ha resistito a lungo. Perché la mia idea è che dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, diciamo secondo anello, quindi magari la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo”.

Santiago oggi ha 11 anni. Un’età in cui non gli si può spiegare tutto tutto, ma nemmeno nascondergli le cose. Cosa pensa della situazione del papà?

“Siamo passati dal non parlarne – dopo la separazione ci vuole un tempo di decantazione – a non escluderlo. Ha la percezione di una mia vita al di là di quella genitoriale: sa che papà ha 35 anni, incontra delle donne, gli piacerebbe conoscere una futura compagna, e queste cose accadono quando lui non c’è. Adesso non gli dispiacerebbe se mi fidanzassi. Una volta eravamo all’estero, in un bar, c’era una cameriera molto bella, e mi diceva: “Ti sta guardando, vai a chiederle il numero”. Al che l’ho sfidato: “Ok, ora mi alzo e le dico che mi hai mandato tu”. Allora è diventato rosso, ci siamo fatti una risata ed è finita lì”.

Con il figlio passa parecchio tempo, quasi lo stesso che il piccolo trascorre con Belen. “Circa mezzo mese, la madre qualche giorno in più”, ha riferito De Martino che ha poi raccontato nel dettaglio il legame che ha attualmente con l’ex moglie. Subito dopo la separazione lei lo ha accusato di averla tradita e abbandonata nel momento peggiore della sua vita. Le cose vanno meglio oggi? “Sì, assolutamente, oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”. Bel rapporto anche con la seconda figlia della showgirl, Luna Marì, il cui padre è Antonino Spinalbese: “Molto bello. Lei mi vive come uno zio, io come la sorella di mio figlio. A me i bambini piacciono, se avessi una vita meno frenetica ne avrei già altri”.

In questo periodo si mormora di un presunto ritorno di fiamma con Belen. Inoltre è stato scritto che sia lei sia lo stesso De Martino non abbiano mai voluto chiedere il divorzio. Tutto falso. Quando al conduttore gli è stato chiesto senza fronzoli se c’è una possibilità di un ritorno in love, è giunta una risposta perentoria: “No, non succederà più. Siamo ufficialmente divorziati? Sì, abbiamo depositato i documenti”.

Capitolo tradimenti. Come già fatto in passato ha ammesso di aver messo le corna. C’è chi sostiene che chi tradisce non ha mai amato davvero una persona. “Non sono d’accordo. L’amore è la sola condizione che mi consente di stare a lungo con una persona”, ha sostenuto. Dunque per lui il tradimento è un incidente che può succedere ma che non mette in dubbio l’amore? “Per quanto sia brutto ammetterlo, sì. Conosco tantissime coppie e non ci sono molte persone fedeli, la differenza è tra chi si fa scoprire e chi no”. Il conduttore, parlando di fedeltà, ha detto che è un “ideale difficile da sostenere”.