Belen e Stefano, colpo di scena: rivelazioni sui loro incontri segreti

Zitto zitto quatto quatto, Stefano De Martino, da quando ha raggiunto il successo come conduttore Rai, si è defilato il più possibile dal gossip del Bel Paese dopo esserne stato protagonista per anni. Sull’aitante campano, che fino a qualche mesi fa una settimana sì e l’altra pure uscivano paparazzate in compagnia di amiche speciali, tutto tace sul versante della cronaca rosa. Anzi, quasi tutto tace perché il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, ha sganciato una bombetta che sarà assai apprezzata dagli amanti dei retroscena sentimentali dei vip. Il settimanale sussurra che Stefano, in questo periodo, passa sempre più spesso del tempo con l’ex moglie Belen Rodriguez, incontri ‘segreti’ al riparo da occhi indiscreti.

Oggi arriva a chiedersi se cotanta intesa sia solamente imputabile al fatto che i due ex coniugi si vedano per il bene del loro figlio Santiago oppure se ci sia in corso un ritorno di fiamma. Nel qual caso sarebbe il terzo per l’ex coppia e avrebbe del clamoroso. Si potrebbe pure ipotizzare che forse De Martino e la Rodriguez, di recente, non sono più stati pizzicati con una lui e una lei perché ci starebbero riprovando. Si capirà strada facendo se i due si frequentano soltanto come ex coniugi che vanno d’amore e d’accordo oppure se le braci della passione hanno fatto germogliare di nuovo il fuoco amoroso.

Curioso anche notare che i due personaggi televisivi si sono separati, ma non hanno mai chiesto il divorzio. Insomma, in qualche modo è come se non volessero recidere definitivamente il legame che li ha uniti per anni. Presunti ben informati, settimane fa, hanno sostenuto che Stefano e Belen, in fondo in fondo, non hanno mai smesso di amarsi, ma che in questa fase della loro vita preferirebbero concentrarsi sui loro obbiettivi e su loro stessi.

Entrambi sono single: il conduttore di Affari Tuoi, dopo la fine del matrimonio, non ha avuto alcuna relazione seria e degna di nota. La Rodriguez si è invece legata prima a Elio Lorenzoni e poi all’ingegnere Angelo Edoardo Galvano di cui però non si hanno più notizie da settimane. Pare che la love story sia evaporata. Non è che magari Stefanuzzo è tornato all’ovile?