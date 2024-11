De Martino dà ragione a Belen: “Bugie? Sì, come seduco le donne”

Stefano De Martino, ospite all’evento Vanity Fair Stories, è stato protagonista di una curiosa conversazione in cui ha toccato diversi argomenti, tra i quali anche il modo che mette in campo quando deve sedurre le donne (ha fama di essere un latin lover implacabile). Durante l’intervista ha anche ammesso di aver sbagliato parecchio in amore. L’errore più grande? Aver detto tante frottole. La mente corre rapidamente alle confessioni dell’ex moglie Belen Rodriguez che, in una vulcanica chiacchierata concessa lo scorso anno a Mara Venier a, raccontò in diretta tv su Rai 1 a Domenica In di essere stata cornificata per almeno dodici volte.

Stefano De Martino e il modus operandi per conquistare le donne

Qual è il segreto dell’aitante napoletano per far capitolare le donne? “Per sedurre una donna la butto sul ridere. La risata abbatte la barriera dell’imbarazzo”, ha confidato. Certo il bel Stefano può anche contare su un aspetto fascinoso. Con lui madre natura è stata generosa. E per quel che riguarda gli errori commessi? “I disastri peggiori che ho fatto? Ho detto tante bugie“.

Il discorso sulla bellezza e la volontà di cancellare i tatuaggi

Durante l’evento di Vanity Fair ha poi fatto un salto nel passato, ricordando le sue prime apparizioni televisive ad Amici di Maria De Filippi quando si pettinava i capelli “in modo assurdo”. E per quale motivo optava per un simile look? Per risaltare visto che doveva indossare la divisa “che sembrava un po’ pigiamino”. Spazio poi ai tatuaggi: ne ha diversi sul corpo, ma se potesse tornare indietro tanti eviterebbe di farli. Infatti ha ammesso che li vuole “cancellare tutti” perché non si sente più rappresentato da essi. Alla sua estetica tiene molto. Con il tempo, però, ha maturato la convinzione che la bellezza non è solo legata a ciò che si vede, ma “è la somma di quello che siamo”.

L’amore per Santiago

Largo poi all’amore per Santiago, figlio 11enne avuto con Belen Rodriguez. Sul ragazzino ha rivelato che l’ultima volta che lo ha commosso è stato qualche giorno fa: “Eravamo insieme da qualche giorno e all’improvviso, mentre eravamo a casa, mi ha detto “Papà vieni qui, fatti abbracciare, ho un attacco d’amore”. Naturalmente Stefano si è sciolto come neve al sole.

Sempre a proposito del piccolo, ha anche aggiunto che ha la sua cameretta, ma, nonostante ciò, vuole dormire con lui. E che prima di addormentarsi capita che scoppi la “stupidera” e che passino minuti a ridere. Prima di congedarsi il conduttore ha confermato che probabilmente un giorno presenterà il Festival di Sanremo: “Sono pronto, serve ancora qualche capello bianco in più”.