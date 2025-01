Gustavo Rodriguez è stato dimesso: il video con Cecilia commuove

Ci eravamo lasciati poche ore fa con un quesito: quando sarà dimesso Gustavo Rodriguez? Ecco, ora possiamo dirlo con certezza: il padre di Belén, Cecilia e Jeremias è stato ufficialmente dimesso dall’ospedale Niguarda di Milano. A dare la notizia è stata la moglie dell’uomo, Veronica Cozzani, attraverso un breve video pubblicato su Instagram e in pochi secondi ricondiviso sia da Cechu, sia dal marito Ignazio Moser. La preoccupazione delle settimane scorse può dirsi conclusa: dopo un Natale e un Capodanno ricoverato, l’uomo, 66 anni, torna a vivere la sua vita. Il video social è emblematico: Gustavo indossa una tuta, un piumino nero e porta anche un cappello in testa. Ai piedi ha un paio di ciabatte, dalle quali spuntano dei calzini bianchi. Da quell’outfit comodo, però, si notano anche le ferite riportate, coperte da bende visibili: testa, collo, mani pare siano le parti più colpite.

Gustavo Rodriguez esce dall’ospedale: il video lo mostra di spalle, tanta la commozione

È Cecilia Rodriguez a trainare la valigia del padre nel corridoio dell’ospedale, ma è il marito Ignazio a guidare l’auto per riportarlo a casa dalla sua famiglia. Tutto questo è stato condiviso sui social e finalmente si può tirare un sospiro di grande, grandissimo sollievo. C’è anche spazio per le battute ironiche; Ignazio, infatti, nel ricondividere il video della suocera Veronica, ha voluto precisare un aspetto divertente, anche per smorzare tutta la tensione accumulata in queste lunghissime settimane: “Gustavito anche questa volta l’ha scampata. Ancora 2/7 vite disponibili“, alludendo evidentemente alle vite dei gatti, che “leggendariamente” parlando ne avrebbero proprio sette.

Le ferite riportate da Gustavo Rodriguez: come sta adesso?

Tutto è bene quel che finisce bene, certo, ma le ferite riportate da Gustavo sono ancora evidenti. Sulle dinamiche dell’incendio, però, non si conoscono ancora molte informazioni. Le immagini del video lasciano intendere che l’incidente sia stato davvero importante e che il rischio corso dall’uomo sia stato veramente alto, per non dire altissimo. Sui danni fisici, però, non si conoscono i dettagli e quei brevi frames darebbero solo conferma di alcune voci passate, secondo le quali le ustioni sarebbero di secondo grado e sarebbero estese principalmente a braccia e volto.

Una cosa è certa, quel maledetto incendio divampato in un capannone a Gallarate poteva davvero avere un esito tragico.

Il ringraziamento della famiglia Rodriguez all’ospedale: “Eccellente”

Oltre alla felicità e la grossa emozione nel potere finalmente riportare a casa il proprio marito/padre, la famiglia Rodriguez ci ha tenuto subito a ringraziare il grandissimo lavoro svolto dall’ospedale Niguarda. La moglie di Gustavo, infatti, ha aggiunto al video queste parole: “Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente!”. Si accoda anche Cecilia Rodriguez, che al video commovente aggiunge un ringraziamento speciale:

Grazie a tutta la squadra del Niguarda che giorno dopo giorno si è presa cura del nostro papà. Siete stati degli angeli, e vi sarò sempre grata!

All’appello, attualmente, manca la reazione di Belén, ma anche la showgirl e conduttrice argentina non tarderà a mostrare tutto il suo amore per papà Gustavo.

Bentornato a casa!