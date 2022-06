Il padre di Belen in ospedale: Gustavo Rodriguez operato

Problemi di salute per Gustavo Rodriguez, il padre di Belen, Cecilia e Jeremias. A dare l’annuncio Veronica Cozzani, la moglie dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2022. L’ex maestra di sostegno italo-argentina ha postato sul suo account Instagram uno scatto insieme al marito, al quale ha augurato una pronta guarigione dopo giorni non proprio semplici.

Tra i commenti la madre di Belen Rodriguez ha spiegato ai suoi follower che Gustavo Rodriguez ha subito un intervento chirurgico dovuti ad una perforazione del colon. Veronica Cozzani ha però rassicurato tutti: l’operazione è andata per il meglio e oggi il marito è in via di guarigione. Non è chiaro se questi problemi siano sorti dopo l’esperienza del sud americano in Honduras, nel reality show guidato da Ilary Blasi.

Veronica Cozzani ha ringraziato tutti gli amici più cari e i fan per il sostegno ricevuto seppur virtualmente. La foto della donna insieme a Gustavo è stata poi postata da Cecilia Rodriguez tra le sue storie di Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rimarcato di amare alla follia i suoi genitori, che sono la sua forza quotidiana. La modella e influencer è molto legata alla sua famiglia, così come Belen e Jeremias.

Questi ultimi due, però, non hanno ancora commentato pubblicamente i recenti problemi di salute di Gustavo Rodriguez, visto di recente a Verissimo di Silvia Toffanin. Qui il 62enne ha parlato del grande amore nei confronti dei figli ma soprattutto dei suoi nipoti, Santiago e Luna Marì. Gustavo è un nonno molto presente: da tempo si è trasferito ormai in Italia con la moglie Veronica per stare accanto a Belen, Cecilia e Jeremias.

I coniugi Rodriguez, tra l’altro, hanno acquistato un appartamento nello stesso palazzo della figlia soubrette. Un modo per stare più vicini e aiutare Belù nella gestione dei bambini. Spesso, se la showgirl è impegnata col lavoro Santiago e Luna Marì restano coi nonni, ai quali sono molto legati. In passato, quando era ancora in Argentina, Gustavo è stato un pastore della Chiesa Anglicana.