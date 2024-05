Belen in love, Perrotta furiosa, fiasco Marini: 10 chicche di gossip

Belen Rodriguez pare che stia facendo sul serio con Angelo Edoardo Galvano, ingegnere 34enne siciliano. Già fatte le presentazioni in famiglia, l’uomo ha ‘superato’ il test: piace ai genitori della showgirl. I maligni, però, già sussurrano: tempo un mesetto e sparirà dai radar della Rodriguez…

Rosa Perrotta, ospite a Verissimo, ha confidato che quando Pietro Tartaglione la chiese in sposa anni fa lei si arrabbiò parecchio in privato. Motivo? Giustamente riteneva che una relazione iniziata solo 8 mesi prima fosse troppo acerba per le nozze. La coppia ha poi avuto due figli, ma dei fiori d’arancio nemmeno l’ombra.

Si sussurra che Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non siano ‘soltanto amici’, come loro stessi hanno tentato di lasciare intendere. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha assicurato di aver appreso da fonti ben informate che l’ex moglie di Bonolis e il volto di Ballando con le Stelle si frequenterebbero intimamente da mesi.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono tornati assieme. Il calciatore lasciò la ragazza nel 2021, mentre era incinta del loro figlio Tommaso. L’atleta, all’epoca in forza alla Roma, fu parecchio criticato per il modo in cui gestì la faccenda. Ora il colpo di scena: i due giovani hanno deciso di darsi una seconda possibilità.

Si sussurra che la festa dei 57 anni di Valeria Marini, organizzata in un locale esclusivo dei Parioli (Roma), sia stata un flop e che tanti vip che avrebbero dovuto prendere parte all’evento abbiano dato buca. Morale della favola? Nessun party “stellare” e tanta delusione.

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono sposati a Mazara del Vallo, in Sicilia, giovedì 16 maggio. Una grande festa a cui hanno preso parte diversi volti noti del mondo dello spettacolo italiano. Ma perché i due piccioncini, che tra poco diventeranno padre e madre del piccolo Noah (la pianista è incinta di sette mesi), hanno deciso di convolare a nozze di giovedì? Semplice, perché il 16 maggio di tre anni fa si conobbero. Dunque quella data è ritenuta sacra dalla coppia.

Sempre restando in tema di fiori d’arancio, festa grande anche per Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Dopo che si sono sposati in comune con rito civile la scorsa settimana, hanno celebrato l’unione con un maxi party lunedì 13 maggio. I circa 150 invitati sono stati ospitati a Villa Maini, location esclusiva romana che, per eventi come matrimoni, viene affittata a 10mila euro a giornata. Naturalmente la conduttrice e il danzatore erano al settimo cielo. Viva l’amore!

Cosa è successo tra Giulia Stabile e la sua ex prof ad Amici Veronica Peparini? Le due danzatrici qualche mese fa si sono levate il ‘segui’ su Instagram. La compagna di Andreas Muller è stata interrogata sulla vicenda. “Non è successo nulla, da parte mia”, ha sottolineato la coreografa. Ecco, da parte sua no, ma a quanto pare da parte della Stabile sì. Si sussurra che a quest’ultima siano andate di traverso delle dichiarazioni dell’insegnante sulle masterclass promosse dai giovani danzatori.

La questione del pestaggio di Cristinao Iovino potrebbe costare cara a Fedez. Gli esperti di casi giudiziari di questo genere di faccende hanno spiegato che nella peggiore delle ipotesi il rapper rischierebbe di perdere l’affidamento dei figli.

Grave lutto nel mondo tv. A soli 24 anni è morto Dimitri Tammaro Iannone, ragazzo che partecipò alla prima edizione de Il Collegio. Il giovane è deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale.