Lite con Giulia Stabile, parla Veronica Peparini: spiegazione glaciale

Veronica Peparini e Giulia Stabile hanno litigato? La voce circola da tempo dopo che le due danzatrici hanno di punto in bianco smesso di seguirsi su Instagram nei mesi scorsi. Un gesto che, nella stragrande maggioranza dei casi, nasconde attriti personali. Sulla faccenda né una né l’altra hanno dichiarato alcunché fino alle scorse ore. A rompere il silenzio è stata l’ex professoressa di Amici di Maria De Filippi che è stata raggiunta dai microfoni di SuperGuidaTv. A domanda diretta ha fornito una risposta glaciale. In parte ha smentito di aver avuto screzi con la Stabile, ma leggendo bene tra le righe delle sue esternazioni si comprende in fretta che qualcosa dovrebbe essere successo.

“Non è successo nulla, da parte mia”, ha esordito la compagna di Andreas Muller. Subito è balzata all’occhio la sottolineatura “da parte mia”, che spinge a credere che sia stata la Stabile ad essersi legata al dito un qualcosa (a breve si spiegherà che cosa è tal qualcosa). Quindi la Peparini ha aggiunto: “Giulia è una ragazza molto giovane e quindi non potrei pensare di far succedere qualcosa. Lei è stata mia allieva, seguiva i miei corsi e quelli di Andreas ancora prima di entrare ad Amici e l’ho portata io nel programma. Ben venga il suo successo”.

La risposta diplomatica della coreografa è stata alquanto glaciale e fredda, quasi stesse parlando di una estranea a cui rivolgere delle classiche frasi di rito. Dalla serie io mantengo il mio aplomb, non faccio polemiche e non ho intenzione di creare un caso. Il caso, però, c’è: il feeling professionale e umano tra la Stabile e la Peparini pare proprio che si sia incrinato. Motivo?

Secondo i ben informati, le due danzatrici smisero di seguirsi dopo che la Peparini, in un discorso generale sulla danza, sostenne che, prima di organizzare delle masterclass, le giovani ballerine avrebbero dovuto fare la gavetta. E chi in quel periodo si stava impegnando a promuovere una propria masterclass? Proprio Giulia Stabile. Insomma, quest’ultima avrebbe letto le dichiarazioni della sua ex insegnante come un attacco e se la sarebbe legata al dito. Sarebbe questa la causa del gelo calato tra la prof e la sua ex allieva.

Ammesso e non concesso che sia andata così, troverebbe anche una soddisfacente spiegazione la dichiarazione fatta nelle scorse ore dalla Peparini. Vale a dire che quel “da parte mia non c’è niente” sta a significare che lei non se l’è presa per un qualcosa che ha fatto l’ex alunna. Sarebbe questa infatti che sarebbe rimasta ferita dal discorso sulle masterclass.