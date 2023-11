Giulia Stabile e Veronica Peparini ai ferri corti: gesto social e motivi

Cosa sta succedendo tra Giulia Stabile e Veronica Peparini? Nelle ultime ore il web non fa altro che parlare delle due a causa di un gesto social abbastanza inaspettato: l’ex professoressa di Amici e la ballerina hanno smesso di seguirsi su Instagram. A far notare l’unfollow sono stati Amedeo Venza e Amici News (sito esperto del talent show di Maria De Filippi), che avrebbero subito rilevato i presunti motivi dietro questa mossa social. A quanto pare, Veronica Peparini avrebbe smesso di seguire tutti i conoscenti o amici che non si sarebbero congratulati per la nuova gravidanza.

Veronica Peparini e Giulia Stabile hanno smesso di seguirsi su Instagram#Amici23 pic.twitter.com/TljfhRYiwW — AMICI NEWS (@amicii_news) November 6, 2023

La scorsa domenica, 5 novembre, la coreografa ha annunciato da Silvia Toffanin a Verissimo di aspettare due gemelline insieme al fidanzato Andreas Muller. Una notizia inaspettata, che ha lasciato tutti di stucco, suscitando anche grande felicità. Sotto il post condiviso dalla coppia, in cui Andreas bacia il pancino di Veronica, in molti hanno espresso la propria gioia per la gravidanza: da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro a Lorella Cuccarini e Kledi, fino a Garrison Rochelle. D’altro canto, all’appello sono mancate le congratulazioni di diversi volti noti, come Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ma, il nome ad aver causato più scalpore è stato quello di Giulia Stabile.

La Peparini è stata una delle prime a volere Giulia dentro la Scuola di Amici e l’ha accompagnata in qualità di insegnante durante tutto il suo percorso nel programma. Inoltre, le due non erano legate solamente dal tipico rapporto ‘alunna – insegnante‘, bensì avevano coltivano un’amicizia al di fuori degli studi del talent show, insieme anche ad Andreas Muller. Per questo, in tanti si sono chiesti come mai la Stabile, essendo molto attiva sui social, non abbia commentato la foto dei futuri genitori.

Giulia Stabile e Veronica Peparini: ecco perché hanno smesso di seguirsi

Tuttavia, la vera motivazione dietro questo gesto sarebbe un’altra. In realtà, Veronica e Giulia avrebbero smesso di seguirsi la scorsa estate, ma nessuno lo aveva notato prima di poche ore fa. Il distacco tra le due sarebbe avvenuto dopo che la coreografa aveva polemizzato contro i ballerini che realizzano masterclass pur essendo ancora agli inizi della propria carriera. Ecco cos’aveva detto:

Stage. Felice di vedere dietro di me tutti i ragazzi che fanno la coreografia, significa che la lezione ha avuto un senso in quanto la coreografia è degli allievi per gli allievi e non per per se stessi! E soprattutto dovrebbe esserci un tempo per coreografare e insegnare, oggi invece basta un po’ di popolarità e ci si sente liberi di poterlo fare senza la giusta esperienza. Sosterrò sempre questo pensiero a favore della qualità e del lavoro costruito nel tempo. Fatela la gavetta che è necessaria per avere un background perché prendere due accenti, ad oggi, è ormai roba di tutti.

Nonostante la Peparini non avesse fatto nomi, pare che Giulia si sia risentita. Proprio quest’estate, infatti, la Stabile è stata impegnata con la sua prima masterclass come insegnante. Ad ogni modo, non resta che attendere per scoprire cosa sia realmente accaduto tra le due.