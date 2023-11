Veronica Peparini incinta: reazioni “Amici”, chi non si è congratulato

Nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 5 novembre, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno fatto un importante annuncio: aspettano due gemelle. Le voci di una presunta gravidanza circolavano già da un po’ ed ora è arrivata la conferma.

Molte le reazioni da parte di amici e altri personaggi famosi che hanno appreso la notizia con grande felicità. Sotto il post pubblicato dalla coppia, che li ritrae mentre Andreas bacia il pancino di Veronica, in molti hanno mostrato gioia per la gravidanza.

“Congratulazioni vivissime“, ha scritto l’ex collega di Amici, Lorella Cuccarini. Presenti anche le felicitazioni da parte di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, che ha scritto: “Sono immensamente felice per voi! Sei già una splendida mamma e lo sarai x 4. Vi voglio bene ragazzi“.

Tra gli ex insegnanti non è mancato l’augurio da parte di Kledi e poi quello di Garrison Rochelle, che aveva ostacolato spesso Andreas quando era concorrente del programma. Il rapporto della coppia è stato sostenuto dai fan proprio da quando Veronica ha iniziato a difendere il ballerino emergente dalle forti critiche del coreografo americano. “È Romeo per me. È Romeo per loro. È Romeo per tutti“, è stata una delle frasi usata da Veronica per difendere, già dalle prime puntate, Andreas, dalle critiche di Garrison.

All’appello, tra i prof di Amici, mancano però alcuni colleghi della Peparini, tra questi Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Mentre il primo è poco attivo sui social, ci si domanda se gli altri due insegnanti non si siano congratulati dopo gli ultimi screzi avuti con la coreografa romana. Non è da escludere, però, che gli auguri possano essere arrivati privatamente. All’appello manca anche Maria De Filippi, il cui programma ha fatto da galeotto alla coppia. Non avendo, però, un proprio profilo social, si è quasi certi che si sia congratulata con loro telefonicamente.

Altri volti noti hanno commentato il post dei due ballerini. Alessandra Amoroso, molto amica dei due, ha mostrato sostegno, insieme a Emma Marrone.

Tra questi Sebastian Melo Taveira, l’avversario numero uno di Andreas durante la sua seconda edizione. Anche Alessio La Padula si è congratulato. Tra gli altri ex di “Amici” Alberto Urso, Rosa Di Grazia e Michele Lanzeroti.

L’annuncio a Verissimo

La coppia da Silvia Toffanin ha confermato la voce che circolava da qualche giorno. Veronica è incinta di 5 mesi e, in trasmissione, è stato rivelato il sesso: saranno due gemelle.

La coppia si è mostrata davvero felice e unita, non spaventata dalle possibili critiche. La coreografa ha spiegato che ha avuto bisogno “di un aiutino” per rimanere incinta, ma che è stato tutto molto veloce e semplice. 52 anni lei, 27 lui, i due non sembrano aver paura della differenza d’età. Veronica ha spiegato di avere già 2 figli che hanno preso molto bene la notizia e che si sente pronta a “riniziare da capo”, nonostante la difficoltà. Andreas è davvero felice di diventare padre e ha spiegato: “Anche se ho 27 anni sono contentissimo di stare con una donna di 52 anni e di fare questa cosa con lei, non di diventare padre, ma di diventare papà di due bambine, ma con lei“.